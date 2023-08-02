Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Омский «Авангард» сегодня, 2 августа, начал продажу абонементов на предстоящий сезон. Первыми приобрести билеты смогут болельщики, у которых уже были абонементы на прошлый сезон. С 7 августа клуб откроет продажу для всех желающих. На сайте «Авангарда» представлены несколько вариантов абонементов.
Сезонный абонемент будет стоить от 7890 рублей. По нему можно будет сходить на все 34 домашние игры команды, а также на все матчи омских команд МХЛ и ВХЛ. Абонемент также даст право покупать билеты на матчи плей-офф в приоритетном порядке, а болельщикам, посетившим не менее 20 игр регулярного чемпионата — первый раунд игр на вылет в подарок.
Цена абонемента в рассрочку составит от 9790 рублей. Условия те же, но платеж за билет разобьют на три части (50%-25%-25%).
Абонемент выходного дня продают по цене от 4790 рублей. В билет включены 13 домашних матчей «Авангарда», которые пройдут в выходные и праздничные дни.
Абонемент на фанатский сектор обойдется болельщикам в 4 230 рублей. По нему также можно будет сходить на игры первого раунда плей-офф, при условии посещения не менее 20 игр регулярного чемпионата.
Также хоккейный клуб предлагает собрать абонемент-конструктор. По нему можно выбрать желаемые матчи, но их должно быть не менее 15.
Ранее КХЛ представила календарь регулярного чемпионата сезона 2023/2024. Омский «Авангард» начнет сезон с шести домашних матчей, а откроет регулярку игрой с новосибирской «Сибирью» 2 сентября.