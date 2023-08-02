Сезонный абонемент будет стоить от 7890 рублей. По нему можно будет сходить на все 34 домашние игры команды, а также на все матчи омских команд МХЛ и ВХЛ. Абонемент также даст право покупать билеты на матчи плей-офф в приоритетном порядке, а болельщикам, посетившим не менее 20 игр регулярного чемпионата — первый раунд игр на вылет в подарок.