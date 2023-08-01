Мэр Омска попросил десантников не купаться в фонтанах в день ВДВ

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Мэр Омска Сергей Шелест попросил десантников не купаться в городских фонтанах в день ВДВ, который пройдет завтра, 2 августа.
«В прошлом году я попросил всех причастных к празднику не использовать городские фонтаны в качестве водоемов. Был услышан. Надеюсь, что и завтрашний день обойдется без эксцессов. Настоящие десантники — защитники Родины, а никак не нарушители спокойствия», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Как известно, глава Омска и сам служил в Воздушно-десантных войсках в 1988–1990 годах в 525-м полку спецназначения в городе Капчагай в Казахстане.
Ранее Город55 рассказывал о традициях празднования дня ВДВ, а также об идеях подарка для десантника на 2 августа.