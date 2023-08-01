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Мэр Омска попросил десантников не купаться в фонтанах в день ВДВ

1 августа 2023, 11:43
Фото: 1MI
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Сергей Шелест и сам служил в Воздушно-десантных войсках в 1988–1990 годах.

Мэр Омска Сергей Шелест попросил десантников не купаться в городских фонтанах в день ВДВ, который пройдет завтра, 2 августа.

«В прошлом году я попросил всех причастных к празднику не использовать городские фонтаны в качестве водоемов. Был услышан. Надеюсь, что и завтрашний день обойдется без эксцессов. Настоящие десантники — защитники Родины, а никак не нарушители спокойствия», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Как известно, глава Омска и сам служил в Воздушно-десантных войсках в 1988–1990 годах в 525-м полку спецназначения в городе Капчагай в Казахстане.

Ранее Город55 рассказывал о традициях празднования дня ВДВ, а также об идеях подарка для десантника на 2 августа.

Как десантники в Омске отметят 2 августа в этом году
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#Евгений Игишев#ВДВ#Сергей шелест#Мэр#Мэр Омска#Фонтан#Десантник#Праздник#Общество#Город#Омск#Омская область
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