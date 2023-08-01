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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

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Плывем по течению. Омск ушел под воду после очередного ливня с ураганом

1 августа 2023, 03:52
Фото: Город55
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Омск ушел под воду после очередного ливня с ураганом

Больше всего последствия непогоды ощутили жители Кировского и Центрального округа.

Под занавес июля, 31 числа, в Омской области прошел очередной дождь. Этим летом в регионе выпадает достаточно много осадков, после чего город буквально утопает. Вчерашний вечер не стал исключением. Несколько постов с непогодой появилось в паблике «Инцидент Омск».

Так, на Левом берегу в торговом центре «АТ-Маркет» по улице Дианова снова произошел потоп. За этот сезон в период дождей его топит уже во второй раз. Вчера в ТЦ прорвало трубу. В какой-то момент из пола забил «фонтан», который быстро затопил овощной и другие отделы. Этим летом был потоп и в ТЦ «Континент».

Фото: "Инцидент Омск"

В это же время на улице Герцена образовалась огромная лужа, больше походившая на небольшое озеро. Автомобилисты запечатлели, каково кататься «по волнам», и опубликовали видео в соцсети.

Фото: "Инцидент Омск"

На Фрунзенском мосту вечером появилась та же картина. Вода скопилась на проезжей части, так что машинам оставалось только, что называется, плыть по течению. Некоторые в комментариях выражают досаду по поводу того, что не приобрели в этом сезоне лодку.

Фото: "Инцидент Омск"

Также во время штормового ветра у одного из домов по улице Лисицкого упало на пешеходную дорожку дерево. А на Левобережье, по информации очевидцев, вчера вечером произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Город55 запросил комментарий у регионального МЧС.

Фото: "Инцидент Омск"

Отметим, что ливень с грозой и сильным ветром может быть также и ближайшие два дня, с 1 по 2 августа.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Мощный ливень в Омске#Потоп#Ливень#Непогода
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