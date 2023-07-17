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В Омске у иностранцев нашли больше килограмма тяжелых наркотиков

17 июля 2023, 06:21
Фото: 1MI
Омское линейное управление МВД России изъяло более килограмма «синтетики» у жителей одной из Азиатских стран.


Во время досмотра подозреваемых полицейские нашли 178 свертков с веществом общим весом около 90 граммов. Криминалистическая экспертиза подтвердила наличие в них наркотических примесей.

Во время обыска квартиры, где жили мужчины, следственная группа нашла свыше килограмма синтетических наркотиков, которые приготовили к сбыту. Также полицейским удалось установить места шести закладок с аналогичным веществом, которые иностранцы успели сделать.

В полиции сообщили, что по факту незаконного хранения, перевозки и изготовления наркотических средств в особо крупном размере в отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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#Видео#Ольга Акамова#Омск#Наркотики#Полиция#Уголовное дело#Криминалистическая экспертиза#Происшествия#Новости#Омская область
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