В Омске у иностранцев нашли больше килограмма тяжелых наркотиков



Во время досмотра подозреваемых полицейские нашли 178 свертков с веществом общим весом около 90 граммов. Криминалистическая экспертиза подтвердила наличие в них наркотических примесей.



Во время обыска квартиры, где жили мужчины, следственная группа нашла свыше килограмма синтетических наркотиков, которые приготовили к сбыту. Также полицейским удалось установить места шести закладок с аналогичным веществом, которые иностранцы успели сделать.



В полиции сообщили, что по факту незаконного хранения, перевозки и изготовления наркотических средств в особо крупном размере в отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.