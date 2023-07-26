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Сгорело 34 сарая. В Омске потушили крупный пожар в частном секторе

26 июля 2023, 05:54
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Омске загорелись хозпостройки на площади больше 200 квадратов

Гаражи и автомобили местных жителей удалось спасти от огня.

Вчера, 25 июля, в частном секторе в Октябрьском округе Омска произошел крупный пожар. Его площадь составила 238 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило около 17 часов. Огонь охватил деревянную постройку, в которой располагались 34 коллективных сарая. Соседние гаражи и автомобили местных жителей удалось спасти от огня. Специалисты в настоящее время выясняют причины пожара.

От регионального МЧС на месте работали 32 спасателя и 7 единиц техники. Пожар полностью потушили к 19 часам.

Видео: ГУ МЧС России по Омской области
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