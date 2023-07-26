Сгорело 34 сарая. В Омске потушили крупный пожар в частном секторе

Сообщение о возгорании поступило около 17 часов. Огонь охватил деревянную постройку, в которой располагались 34 коллективных сарая. Соседние гаражи и автомобили местных жителей удалось спасти от огня. Специалисты в настоящее время выясняют причины пожара.