Сгорело 34 сарая. В Омске потушили крупный пожар в частном секторе

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Published Сегодня, 05:54
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Вчера, 25 июля, в частном секторе в Октябрьском округе Омска произошел крупный пожар. Его площадь составила 238 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило около 17 часов. Огонь охватил деревянную постройку, в которой располагались 34 коллективных сарая. Соседние гаражи и автомобили местных жителей удалось спасти от огня. Специалисты в настоящее время выясняют причины пожара.
От регионального МЧС на месте работали 32 спасателя и 7 единиц техники. Пожар полностью потушили к 19 часам.