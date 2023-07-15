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Стала известна причина пожара в доме на бульваре Победы в Омске

15 июля 2023, 19:57
Фото: 1MI
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Огонь бушевал на площади 1125 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар в доме на бульваре Победы произошел из-за неисправной проводки, сообщает РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли из здания трех местных жителей.

На месте работают 11 единиц техники и 65 спасателей.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кровли пятиэтажного многоквартирного дома, звеньями газодымозащитной службы проведена эвакуация жителей с верхних этажей» — сообщили в региональном МЧС.

Пожар начался в ночь с 15 на 16 июля около полуночи.

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#Евгений Игишев#Омск#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Спасатели#Возгорание#Происшествия#Омская область
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