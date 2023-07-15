Стала известна причина пожара в доме на бульваре Победы в Омске

Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
По предварительным данным, пожар в доме на бульваре Победы произошел из-за неисправной проводки, сообщает РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли из здания трех местных жителей.
На месте работают 11 единиц техники и 65 спасателей.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кровли пятиэтажного многоквартирного дома, звеньями газодымозащитной службы проведена эвакуация жителей с верхних этажей» — сообщили в региональном МЧС.
Пожар начался в ночь с 15 на 16 июля около полуночи.