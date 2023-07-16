По следам ночного пожара. Омское МЧС озвучило «огненные» данные

Также в МЧС опубликовали итоговые данные по ночному пожару на бульваре Победы. Площадь возгорания — 1 125 квадратных метров. Об инциденте стало известно в 15 июля 23:22. Локализация была объявлена в 01:36. Жителей верхних этажей эвакуировали. Пострадавших нет. О пожаре мы подробно рассказывали ранее: