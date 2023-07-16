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По следам ночного пожара. Омское МЧС озвучило «огненные» данные

16 июля 2023, 08:18
Фото: 1MI
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На омских дачах за июнь произошло 11 пожаров из-за неисправной проводки

Названы главные причины летних возгораний.

Главные причины летних пожаров на дачах — неисправная проводка и беспечность. К такому выводу пришли в региональном МЧС. Спасатели представили статистику по возгораниям в СНТ за июнь.

11 пожаров произошло из-за неисправного электрооборудования в дачных домах, три — из-за неправильного использования печей, шесть — из-за неосторожного обращения с огнем.

Специалисты рекомендуют омичам провести ревизию электропроводки у себя на даче. В период действия особого противопожарного режима профилактические визиты в СНТ проводились усиленно, сейчас работа ведется планомерно.

Также в МЧС опубликовали итоговые данные по ночному пожару на бульваре Победы. Площадь возгорания — 1 125 квадратных метров. Об инциденте стало известно в 15 июля 23:22. Локализация была объявлена в 01:36. Жителей верхних этажей эвакуировали. Пострадавших нет. О пожаре мы подробно рассказывали ранее:

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