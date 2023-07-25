Стало известно, сколько потратят кандидаты в губернаторы Омской области на выборы

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Избирательная комиссия Омской области опубликовала сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в губернаторы. Самый внушительный бюджет на предвыборную гонку у врио главы региона Виталия Хоценко — 22 млн 170 тысяч рублей. Потратил на кампанию он при этом 1 млн 964 тысячи.
Бюджеты других кандидатов скромнее. У Юрия Александрова, Андрея Алехина и Владимира Казанина по 100 тысяч рублей, у Максима Макаленко — 591 тысяча рублей, У Вадима Черкина — чуть более 15 тысяч рублей.
Юрий Александров на кампанию потратил пока что 660 рублей, Андрей Алехин — 70,5 тысяч рублей, Владимир Казанин — 91,4 тысячу рублей, Максим Макаленко — 90,8 тысячи рублей, а Вадим Черкин — 6,9 тысяч рублей.
К тратам на предвыборную агитацию относятся выпуск и распространение листовок, плакатов, изготовление и трансляция видеороликов, размещение предвыборной информации на рекламных щитах и прочее.
Ранее Город55 сообщал, что на проведение сентябрьских выборов в Омской области потратят 360 млн рублей. 70% от этой суммы пойдет на выплаты членам участковых избирательных комиссий. Выборы пройдут 9 и 10 сентября.