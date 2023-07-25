Стало известно, сколько потратят кандидаты в губернаторы Омской области на выборы

Избирательная комиссия Омской области опубликовала сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в губернаторы. Самый внушительный бюджет на предвыборную гонку у врио главы региона Виталия Хоценко — 22 млн 170 тысяч рублей. Потратил на кампанию он при этом 1 млн 964 тысячи.