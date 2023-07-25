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Стало известно, сколько потратят кандидаты в губернаторы Омской области на выборы

25 июля 2023, 11:38
Фото: 1MI
Имя нового губернатора станет известно после 10 сентября
У врио главы региона бюджет на предвыборную гонку самый внушительный — более 22 млн рублей.

Избирательная комиссия Омской области опубликовала сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в губернаторы. Самый внушительный бюджет на предвыборную гонку у врио главы региона Виталия Хоценко — 22 млн 170 тысяч рублей. Потратил на кампанию он при этом 1 млн 964 тысячи.

Бюджеты других кандидатов скромнее. У Юрия Александрова, Андрея Алехина и Владимира Казанина по 100 тысяч рублей, у Максима Макаленко — 591 тысяча рублей, У Вадима Черкина — чуть более 15 тысяч рублей.

Юрий Александров на кампанию потратил пока что 660 рублей, Андрей Алехин — 70,5 тысяч рублей, Владимир Казанин — 91,4 тысячу рублей, Максим Макаленко — 90,8 тысячи рублей, а Вадим Черкин — 6,9 тысяч рублей.

К тратам на предвыборную агитацию относятся выпуск и распространение листовок, плакатов, изготовление и трансляция видеороликов, размещение предвыборной информации на рекламных щитах и прочее.

Ранее Город55 сообщал, что на проведение сентябрьских выборов в Омской области потратят 360 млн рублей. 70% от этой суммы пойдет на выплаты членам участковых избирательных комиссий. Выборы пройдут 9 и 10 сентября.

На проведение сентябрьских выборов в Омской области потратят 360 млн рублей
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#Евгений Игишев#Выборы#Губернаторские выборы#Виталий Хоценко#Максим Макаленко#Казанин#Владимир Казанин#Андрей Алёхин#Кандидаты#Общество#Политика#Омск#Омская область
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