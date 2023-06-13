Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
На проведение сентябрьских выборов в Омской области потратят 360 млн рублей. Об этом рассказал председатель региональной избирательной комиссии Иван Ходаков на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 13 июня.
«Я уже различные цифры слышал, и про 700 миллионов. На сегодняшний момент стоимость избирательных кампаний по выборам депутата Законодательно собрания и по выборам губернатора Омской области обойдется нам в 360 миллионов. Более 70% этих средств — дополнительная оплата членам участковых избирательных комиссий», — заявил Ходаков.
Также председатель избиркома Омской области сообщил, что для омичей-военнослужащих УИКи будут организованы в зоне проведения СВО.
Всего в Омской области пройдут 20 избирательных кампаний: выборы губернатора, довыборы в Законодательное собрание, 18 муниципальных выборов на территории 13 районов области.