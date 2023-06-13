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На проведение сентябрьских выборов в Омской области потратят 360 млн рублей

13 июня 2023, 09:24
Фото: 1MI
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70% от этой суммы пойдет на выплаты членам участковых избирательных комиссий.

На проведение сентябрьских выборов в Омской области потратят 360 млн рублей. Об этом рассказал председатель региональной избирательной комиссии Иван Ходаков на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 13 июня.

«Я уже различные цифры слышал, и про 700 миллионов. На сегодняшний момент стоимость избирательных кампаний по выборам депутата Законодательно собрания и по выборам губернатора Омской области обойдется нам в 360 миллионов. Более 70% этих средств — дополнительная оплата членам участковых избирательных комиссий», — заявил Ходаков.

Также председатель избиркома Омской области сообщил, что для омичей-военнослужащих УИКи будут организованы в зоне проведения СВО.

Всего в Омской области пройдут 20 избирательных кампаний: выборы губернатора, довыборы в Законодательное собрание, 18 муниципальных выборов на территории 13 районов области.

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#Евгений Игишев#Выборы#Голосование#Политика#Губернаторские выборы#Общество#Омск#Омская область#Депутаты#Избирком#Избирательная комиссия
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