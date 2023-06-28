В Омской области в 2023 году на квартиры для детей-сирот выделили 1,4 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В Омской области в 2023 году на покупку квартир для детей сирот выделили 1,4 млрд рублей. Об этом сообщили врио губернатора в своем телеграм-канале. Планируется, что жилье в этом году получат больше 400 семей.
«Сегодня были вручены ключи от квартир 22 омичам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры находятся в новом микрорайоне „Амурский-2“» — рассказал Виталий Хоценко.
Ранее Город55 сообщал, что сироты из Омской области получат квартиры вне очереди за участие в СВО. Право распространится на мобилизованных, добровольцев и контрактников.