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В Омской области в 2023 году на квартиры для детей-сирот выделили 1,4 млрд рублей

28 июня 2023, 07:47
Фото: 1MI
Новые квартиры выдают в микрорайоне Амурский-2
Планируется, что жилье получат больше 400 семей.

В Омской области в 2023 году на покупку квартир для детей сирот выделили 1,4 млрд рублей. Об этом сообщили врио губернатора в своем телеграм-канале. Планируется, что жилье в этом году получат больше 400 семей.

«Сегодня были вручены ключи от квартир 22 омичам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры находятся в новом микрорайоне „Амурский-2“» — рассказал Виталий Хоценко.
Новые квартиры выдают в микрорайоне Амурский-2
Видео: 1MI

Ранее Город55 сообщал, что сироты из Омской области получат квартиры вне очереди за участие в СВО. Право распространится на мобилизованных, добровольцев и контрактников.

Сироты из Омской области получат квартиры вне очереди за участие в СВО
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#Евгений Игишев#Омск#Дети#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Дети-сироты#Жилье#Очередь на жилье#Жилье для детей сирот#Общество#Омская область#Видео
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