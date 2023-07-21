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Виталий Хоценко побывал в гостях у участника СВО из Кормиловки

21 июля 2023, 10:52
Фото: Правительство Омской области
Военнослужащий Илья Штеблау в настоящее время проходит реабилитацию после ранения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время визита в Кормиловку навестил участника СВО Илью Штеблау. Прошлой осенью его мобилизовали в десантно-штурмовой полк. В настоящее время Илья проходит реабилитацию после ранения, полученного в бою.

«Родители героя Михаил Маркусович и Татьяна Николаевна рассказали, что сын — настоящий защитник Отечества, и они им очень гордятся. Татьяна Николаевна, кстати, активный волонтер: вместе со своими учениками собирает и отправляет посылки для бойцов с самым необходимым. Всегда поддерживаем наших ребят», — поделился врио губернатора.

Виталий Хоценко отметил, что доблесть российских солдат объясняется достойным родительским примером. Отец Ильи — мастер производственного обучения в местном сельхозтехникуме, ветеран Омской области, мать — учитель математики, ветеран труда. Сам Илья Штеблау в 2017 году с отличием окончил Омский государственный университет путей сообщения, прошел срочную службу в армии, а после трудился в нефтегазовой отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе.

Виталий Хоценко отметил, что семьи участников СВО и сами военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым. Эти вопросы стоят на контроле у руководителей любого уровня власти.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Общество#Сво#Участник СВО#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Военнослужащий#Военные
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