Виталий Хоценко побывал в гостях у участника СВО из Кормиловки

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время визита в Кормиловку навестил участника СВО Илью Штеблау. Прошлой осенью его мобилизовали в десантно-штурмовой полк. В настоящее время Илья проходит реабилитацию после ранения, полученного в бою.
«Родители героя Михаил Маркусович и Татьяна Николаевна рассказали, что сын — настоящий защитник Отечества, и они им очень гордятся. Татьяна Николаевна, кстати, активный волонтер: вместе со своими учениками собирает и отправляет посылки для бойцов с самым необходимым. Всегда поддерживаем наших ребят», — поделился врио губернатора.
Виталий Хоценко отметил, что доблесть российских солдат объясняется достойным родительским примером. Отец Ильи — мастер производственного обучения в местном сельхозтехникуме, ветеран Омской области, мать — учитель математики, ветеран труда. Сам Илья Штеблау в 2017 году с отличием окончил Омский государственный университет путей сообщения, прошел срочную службу в армии, а после трудился в нефтегазовой отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе.
Виталий Хоценко отметил, что семьи участников СВО и сами военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым. Эти вопросы стоят на контроле у руководителей любого уровня власти.