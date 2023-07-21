Виталий Хоценко побывал в гостях у участника СВО из Кормиловки

Виталий Хоценко отметил, что доблесть российских солдат объясняется достойным родительским примером. Отец Ильи — мастер производственного обучения в местном сельхозтехникуме, ветеран Омской области, мать — учитель математики, ветеран труда. Сам Илья Штеблау в 2017 году с отличием окончил Омский государственный университет путей сообщения, прошел срочную службу в армии, а после трудился в нефтегазовой отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе.