В выходной день дома в Центральном округе Омска останутся без воды. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Завтра, 22 июля, в Центральном округе Омска пройдут ремонтные работы на водопроводе. На сайте «Росводоканала» омичей предупредили об отключении холодной воды.
С 10:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
1. Ул. Герцена, д. 34, д. 36, д. 33б — (5эт.);
2. Ул. Чернышевского, д. 3 — (2эт.);
3. Ул. Гусарова, д. 33, д. 33 к.8, д. 33 к.17;
4. Ул. Рабиновича, д. 91 — (ж/д 9эт.);
5. Ул. Рабиновича, д. 108, д. 108/1;
6. Ул. Яковлева, д. 147, д. 112 к1;
7. Ул. Булатова, д. 33б, д. 67, д. 72, д. 68, д. 74, д. 68б, д. 69;
8. Ул. Булатова, д. 73 (ч/д)
В Омском водоканале просят жителей запастись водой на время отключения.
Ранее Город55 рассказывал, что омичи задолжали водоканалу почти миллиард рублей за холодную воду и услуги водоотведения. За 6 месяцев текущего года сумма задолженности составила больше 944 млн рублей.