Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Изображение материала

В выходной день дома в Центральном округе Омска останутся без воды. Публикуем адреса

21 июля 2023, 11:11
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Центральном округе Омска в субботу отключат холодную воду

На участке будут ремонтировать водопровод.

Завтра, 22 июля, в Центральном округе Омска пройдут ремонтные работы на водопроводе. На сайте «Росводоканала» омичей предупредили об отключении холодной воды.

С 10:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

1. Ул. Герцена, д. 34, д. 36, д. 33б — (5эт.);
2. Ул. Чернышевского, д. 3 — (2эт.);
3. Ул. Гусарова, д. 33, д. 33 к.8, д. 33 к.17;
4. Ул. Рабиновича, д. 91 — (ж/д 9эт.);
5. Ул. Рабиновича, д. 108, д. 108/1;
6. Ул. Яковлева, д. 147, д. 112 к1;
7. Ул. Булатова, д. 33б, д. 67, д. 72, д. 68, д. 74, д. 68б, д. 69;
8. Ул. Булатова, д. 73 (ч/д)

В Омском водоканале просят жителей запастись водой на время отключения.

Ранее Город55 рассказывал, что омичи задолжали водоканалу почти миллиард рублей за холодную воду и услуги водоотведения. За 6 месяцев текущего года сумма задолженности составила больше 944 млн рублей.

«Просим не доводить до суда». Омичи задолжали водоканалу почти миллиард рублей
Узнать подробнее
#Город#Омск#Омская область#Евгений Игишев#Водоканал#Ремонт труб#Отключение воды
Подпишитесь
Питерской компании одобрили строительство причала в Ленинском округе Омска
Вчера, 09:58
В омском аэропорту переизбрали генерального директора
Сегодня, 06:23
Зарплата до 90 тысяч. В правительство Омской области ищут начальника управления
Сегодня, 06:35
В омском «Авангарде» генеральным директором назначили бывшего футбольного функционера
Сегодня, 09:48
Владимир Путин присвоил государственные награды шестерым омичам
Сегодня, 08:40
Важно. Нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года
Сегодня, 07:13