Кладбище домашних животных. В Омской области трупы скота нашли на земле

По информации пресс-службы прокуратуры, органы исполнительной власти не принимают необходимых мер по ликвидации кладбищ для животных. В связи с этим прокурор района направил в суд иск с требованиями обязать органы власти ликвидировать скотомогильники. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.