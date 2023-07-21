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Кладбище домашних животных. В Омской области трупы скота нашли на земле

21 июля 2023, 11:18
Фото: Прокуратура Омской области

В одном из скотомогильников Омской области трупы скота оказались на поверхности земли

По иску прокуратуры Азовского немецкого национального района суд обязал органы власти ликвидировать 12 скотомогильников.

Прокуратура провела проверку соблюдения закона при содержании мест захоронения скота. В ходе нее выяснилось, что на территории Азовского немецкого района 12 скотомогильников имеют непозволительное санитарное состояние и оборудование.

По информации пресс-службы прокуратуры, органы исполнительной власти не принимают необходимых мер по ликвидации кладбищ для животных. В связи с этим прокурор района направил в суд иск с требованиями обязать органы власти ликвидировать скотомогильники. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

В настоящий момент устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Проверка прокуратуры#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Уголовное дело
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