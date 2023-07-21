Кладбище домашних животных. В Омской области трупы скота нашли на земле

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Прокуратура провела проверку соблюдения закона при содержании мест захоронения скота. В ходе нее выяснилось, что на территории Азовского немецкого района 12 скотомогильников имеют непозволительное санитарное состояние и оборудование.
По информации пресс-службы прокуратуры, органы исполнительной власти не принимают необходимых мер по ликвидации кладбищ для животных. В связи с этим прокурор района направил в суд иск с требованиями обязать органы власти ликвидировать скотомогильники. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.
В настоящий момент устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.