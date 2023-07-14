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Зарплата до 67 тысяч. В омскую Госжилинспекцию ищут начальника отдела аналитики

14 июля 2023, 02:55
Фото: Midjourney
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В Госжилинспекцию Омской области требуется начальник отдела на зарплату до 67 тысяч

Также в ведомстве открыта вакансия для консультанта с зарплатой до 58 тысяч рублей.

В Государственную жилищную инспекцию Омской области требуется начальник отдела организации деятельности и аналитической работы. Руководителю готовы предложить зарплату от 50 300 до 67 170 рублей. Заявки от кандидатов принимаются с 14 июля по 3 августа.

Сотруднику предстоит заниматься вопросами регулирования в сфере коммунальных и эксплуатационных услуг. Кандидат должен иметь высшее образование, опыт государственной службы и знать законы. Соискателей ждет конкурсный отбор.

Также в ведомстве открыли вакансию консультанта во второй территориальный отдел. Зарплатная «вилка» для специалиста — от 42 780 до 58 620 рублей. Требования к кандидату те же: образование не ниже бакалавриата, опыт госслужбы, юридическая грамотность.

Ранее Город55 сообщал, что в Региональную энергетическую комиссию Омской области требуются начальники и специалисты. РЭК занимается регулированием цен, тарифов, ставок, надбавок на товары и услуги, соблюдением баланса интересов поставщиков и потребителей.

Специалисты по тарифам. Омская РЭК опубликовала вакансии с зарплатой до 56 тысяч
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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Госжилинспекция#Госслужба#Госслужащие#Зарплата#Общество#Омск#Омская область
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