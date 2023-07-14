Зарплата до 67 тысяч. В омскую Госжилинспекцию ищут начальника отдела аналитики

Также в ведомстве открыли вакансию консультанта во второй территориальный отдел. Зарплатная «вилка» для специалиста — от 42 780 до 58 620 рублей. Требования к кандидату те же: образование не ниже бакалавриата, опыт госслужбы, юридическая грамотность.