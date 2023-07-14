Зарплата до 67 тысяч. В омскую Госжилинспекцию ищут начальника отдела аналитики

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Published Сегодня, 02:55
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В Государственную жилищную инспекцию Омской области требуется начальник отдела организации деятельности и аналитической работы. Руководителю готовы предложить зарплату от 50 300 до 67 170 рублей. Заявки от кандидатов принимаются с 14 июля по 3 августа.
Сотруднику предстоит заниматься вопросами регулирования в сфере коммунальных и эксплуатационных услуг. Кандидат должен иметь высшее образование, опыт государственной службы и знать законы. Соискателей ждет конкурсный отбор.
Также в ведомстве открыли вакансию консультанта во второй территориальный отдел. Зарплатная «вилка» для специалиста — от 42 780 до 58 620 рублей. Требования к кандидату те же: образование не ниже бакалавриата, опыт госслужбы, юридическая грамотность.
Ранее Город55 сообщал, что в Региональную энергетическую комиссию Омской области требуются начальники и специалисты. РЭК занимается регулированием цен, тарифов, ставок, надбавок на товары и услуги, соблюдением баланса интересов поставщиков и потребителей.