Специалисты по тарифам. Омская РЭК опубликовала вакансии с зарплатой до 56 тысяч

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Региональная энергетическая комиссия Омской области сегодня, 13 июля, опубликовала свежие вакансии. Так, в отдел регулирования транспортных и социально-значимых услуг требуется заместитель начальника. Руководителю обещают зарплату от 41,6 до 56 тысяч рублей в месяц. Обязательные требования: опыт государственной службы, высшее образование, знание законов.
В этот же отдел ищут и главного специалиста. Кандидату предлагают зарплатную «вилку» в размере от 31,5 до 43,3 тысяч рублей. Требования те же: опыт госслужбы, образование не ниже бакалавриата, юридическая грамотность.
Главные специалисты требуются также в отдел технической экспертизы электроэнергетической и газовой отраслей и в отдел регулирования теплоэнергетики города Омска. Соискателям готовы предложить от 31,5 до 43,3 тысяч рублей в месяц.
Заявки от кандидатов принимают до 2 августа.
Региональная энергетическая комиссия занимается регулированием цен, тарифов, ставок, надбавок на товары и услуги, соблюдением баланса интересов поставщиков и потребителей.
Ранее Город55 сообщал, что в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Омской области ищут начальников отделов и их заместителей. В ведомстве формируют кадровый резерв. Соискателям предлагают зарплату до 90 тысяч рублей.