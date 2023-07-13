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Специалисты по тарифам. Омская РЭК опубликовала вакансии с зарплатой до 56 тысяч

13 июля 2023, 03:00
Фото: Midjourney
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В РЭК Омской области ищут специалистов и начальников на зарплату до 56 тысяч рублей

Региональная энергетическая комиссия занимается регулированием цен, тарифов, ставок, надбавок на товары и услуги, соблюдением баланса интересов поставщиков и потребителей.

Региональная энергетическая комиссия Омской области сегодня, 13 июля, опубликовала свежие вакансии. Так, в отдел регулирования транспортных и социально-значимых услуг требуется заместитель начальника. Руководителю обещают зарплату от 41,6 до 56 тысяч рублей в месяц. Обязательные требования: опыт государственной службы, высшее образование, знание законов.

В этот же отдел ищут и главного специалиста. Кандидату предлагают зарплатную «вилку» в размере от 31,5 до 43,3 тысяч рублей. Требования те же: опыт госслужбы, образование не ниже бакалавриата, юридическая грамотность.

Главные специалисты требуются также в отдел технической экспертизы электроэнергетической и газовой отраслей и в отдел регулирования теплоэнергетики города Омска. Соискателям готовы предложить от 31,5 до 43,3 тысяч рублей в месяц.

Заявки от кандидатов принимают до 2 августа.

Региональная энергетическая комиссия занимается регулированием цен, тарифов, ставок, надбавок на товары и услуги, соблюдением баланса интересов поставщиков и потребителей.

Ранее Город55 сообщал, что в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Омской области ищут начальников отделов и их заместителей. В ведомстве формируют кадровый резерв. Соискателям предлагают зарплату до 90 тысяч рублей.

Зарплата до 90 тысяч рублей. В правительстве Омской области ищут начальников отделов
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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Рэк#РЭК Омской области#Трудоустройство#Общество#Омск#Омская область
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