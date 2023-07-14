Хоценко дал поручение привести в порядок дороги к сельхозпредприятиям в Лесном

В общей сложности на ее реконструкцию потратят 59,9 млн рублей, из которых 54,5 млн рублей выделено из федерального бюджета, 3,7 млн рублей — из областного, а также 1,1 млн рублей — из местного. Кроме того, в этот проект вложили средства внебюджетных источников — 430 тыс рублей.