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Хоценко дал поручение привести в порядок дороги к сельхозпредприятиям в Лесном

14 июля 2023, 11:38
Фото: правительство Омской области
Объект должен быть готов уже к концу июля.

Сегодня, 14 июля, врио губернатора Виталий Хоценко работает на территории Исилькульского района. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» здесь строят подъездную дорогу к животноводческому комплексу в поселке Лесной. Ее протяженность составляет 843 м.

В общей сложности на ее реконструкцию потратят 59,9 млн рублей, из которых 54,5 млн рублей выделено из федерального бюджета, 3,7 млн рублей — из областного, а также 1,1 млн рублей — из местного. Кроме того, в этот проект вложили средства внебюджетных источников — 430 тыс рублей.

«Подъездные пути, коммуникации к сельхозпредприятиям необходимы. Общее поголовье КРС в животноводческом комплексе поселка Лесной составляет около 3600, дойное стадо — 1650 голов. Дорога к такому предприятию должна быть хорошей. Работа в данном направлении будет продолжена и в других районах Омской области», — сказал врио губернатора Виталий Хоценко.

Представители регионального минтранса собираются заключить дополнительное соглашение, чтобы продлить сроки выполнения работ на месяц. Причина — дополнительные работы по замене слабого грунта. Однако подрядчик заверил, что сдаст объект к положенному сроку. Согласно договору, дорога должна быть готова к концу июля. Пока что строители выполнили 20% от общего объема работ.

Помимо этого Виталий Хоценко проверил, как возводится межпоселковый водопровод к селу Первотаровка. Как объект завершат, 552 жителя поселка будут иметь доступ к качественной питьевой воде из централизованных систем водоснабжения.

Хоценко рассказал о завершении ремонта дороги в Калачинском районе Омской области
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#Строительство#Виталий Хоценко#Реконструкция#Строительство и ремонт дорог#Ремонт дорог#Новости#Омская область#Алина Ясинская
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