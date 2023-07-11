Хоценко рассказал о завершении ремонта дороги в Калачинском районе Омской области

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Шестикилометровый участок дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково теперь выглядит иначе. Компания ООО «Сиброс» с 46 по 52 км полностью обновила покрытие, разметку и поставила в том месте дорожные знаки. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
На участке с 58 по 64 км еще идет ремонт. Им занимается АО «Новосибирскавтодор». Рабочие уже сформировали основание из щебеночно-песчаной смеси, укрепили его и выровняли слой. В скором времени здесь также нанесут дорожную разметку, поставят знаки и сигнальные столбики. Готовность участка — 57%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Врио губернатора Виталий Хоценко каждую неделю проверяет, как продвигается работа на объектах, обсуждает детали с руководством подрядных организаций. В общей сложности в этом году в области отремонтируют 150 км дорог.