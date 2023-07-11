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Хоценко рассказал о завершении ремонта дороги в Калачинском районе Омской области

11 июля 2023, 04:17
Фото: правительство Омской области
На одном из участков работы все еще ведутся.

Шестикилометровый участок дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково теперь выглядит иначе. Компания ООО «Сиброс» с 46 по 52 км полностью обновила покрытие, разметку и поставила в том месте дорожные знаки. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На участке с 58 по 64 км еще идет ремонт. Им занимается АО «Новосибирскавтодор». Рабочие уже сформировали основание из щебеночно-песчаной смеси, укрепили его и выровняли слой. В скором времени здесь также нанесут дорожную разметку, поставят знаки и сигнальные столбики. Готовность участка — 57%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Врио губернатора Виталий Хоценко каждую неделю проверяет, как продвигается работа на объектах, обсуждает детали с руководством подрядных организаций. В общей сложности в этом году в области отремонтируют 150 км дорог.

На ремонт дорог в районах Омской области дополнительно выделили еще 42 миллиона
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#Алина Ясинская#Строительство#Ремонт дорог#Нацпроект#Безопасные качественные дороги#Новости#Транспорт#Омская область#Виталий Хоценко
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