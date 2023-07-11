Хоценко рассказал о завершении ремонта дороги в Калачинском районе Омской области

На участке с 58 по 64 км еще идет ремонт. Им занимается АО «Новосибирскавтодор». Рабочие уже сформировали основание из щебеночно-песчаной смеси, укрепили его и выровняли слой. В скором времени здесь также нанесут дорожную разметку, поставят знаки и сигнальные столбики. Готовность участка — 57%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.