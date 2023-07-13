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В Омской области на неделю изменится расписание трех электричек

13 июля 2023, 06:36
Фото: 1MI
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С 16 по 20 июля пройдет плановый ремонт пути.

В Омской области с 16 по 20 июля изменится расписание трех пригородных поездов из-за планового ремонта пути, сообщили в РЖД.

Изменения коснутся следующих электричек:

— №6570 Называевская — Омск, отправление в 5:50 (на 9 минут раньше), прибытие на станцию Омск по расписанию в 8:27;

— №6564 Называевская — Омск, отправление со станции Называевская в 15:57 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Омск в 18:27 (на 2 минуты позже);

— №6702 Входная — Омск, отправление с о. п. 2883 км в 9:41 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Омск в 10:10 (на 3 минуты позже).

Отметим, что время указано местное.

Ранее Город55 рассказывал, что аномальная жара может стать причиной сбоев в работе железной дороги. Из-за жаркой и сухой погоды может произойти деформация рельсов. Такое явление называется выбросом пути. Об этом сообщили ученые Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

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#Евгений Игишев#РЖД#Электрички#Поезд#Ремонт рельсов#Железная дорога#Транспорт#Омск#Омская область
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