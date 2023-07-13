В Омской области на неделю изменится расписание трех электричек

— №6570 Называевская — Омск, отправление в 5:50 (на 9 минут раньше), прибытие на станцию Омск по расписанию в 8:27;



— №6564 Называевская — Омск, отправление со станции Называевская в 15:57 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Омск в 18:27 (на 2 минуты позже);



— №6702 Входная — Омск, отправление с о. п. 2883 км в 9:41 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Омск в 10:10 (на 3 минуты позже).



Отметим, что время указано местное.