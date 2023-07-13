Омичам рассказали, в каких случаях положен короткий рабочий день из-за жары

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
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Updated Сегодня, 02:31
Согласно закону, работодатель должен обеспечить сотруднику условия труда, которые бы соответствовали правилам безопасности и гигиены. К ним относятся организация рабочего место, стандарты безопасности, режим труда и отдыха, объясняет юрист сервиса по поиску работы hh.ru Татьяна Нечаева.
Правила охраны труда, утвержденные главным санитарным врачом, содержат подробные требования к микроклимату на рабочем месте. Например, комфортная температура для работы в офисе должна быть от +22 до +24 °C зимой и от +23 до +25 °C летом. Максимальная разрешенная температура в помещении по правилам — +28 °C. Таким образом, работодатель должен создать комфортные условия работы, но нормативные документы не требуют установки кондиционера.
«При невозможности обеспечить установленные правилами условия труда до марта 2021 года работодатель должен был сокращать рабочее время при повышении температуры до +29 °C на два часа, при температуре +30,5 °C — на четыре часа. По новым правилам при несоблюдении требований работодатель должен предоставить сотрудникам дополнительные оплачиваемые перерывы или отстранить их от работы с сохранением ⅔ от среднего заработка. Тем не менее рекомендации по сокращению рабочего дня остаются в силе», — объясняет Татьяна Нечаева.
Если работодатель этого не делает, то следует, в первую очередь, в устной форме обратится к руководству. Возможно, компания просто не знает о существующей проблеме.
Если устные претензии не дали никаких результатов, то стоит написать жалобу в письменном виде. Если работодатель продолжает игнорировать претензии, то следует обратиться в государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор. Они отвечают за контроль за выполнением требований по охране труда и соблюдением санитарных норм.