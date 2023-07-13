Омичам рассказали, в каких случаях положен короткий рабочий день из-за жары

Правила охраны труда, утвержденные главным санитарным врачом, содержат подробные требования к микроклимату на рабочем месте. Например, комфортная температура для работы в офисе должна быть от +22 до +24 °C зимой и от +23 до +25 °C летом. Максимальная разрешенная температура в помещении по правилам — +28 °C. Таким образом, работодатель должен создать комфортные условия работы, но нормативные документы не требуют установки кондиционера.