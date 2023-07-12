Раскалился до +40. Стало известно, когда в Омской области спадет аномальная жара

В Омской области сохраняется аномальная жара. Сегодня, 12 июля, к 17 часам максимальная температура воздуха составила +40 градусов. Ее зафиксировали в омском аэропорту, рассказали в Обь-Иртышском УГМС. Также синоптики сообщили, когда местным жителям ждать ослабления жары.