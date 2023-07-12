Раскалился до +40. Стало известно, когда в Омской области спадет аномальная жара

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Омской области сохраняется аномальная жара. Сегодня, 12 июля, к 17 часам максимальная температура воздуха составила +40 градусов. Ее зафиксировали в омском аэропорту, рассказали в Обь-Иртышском УГМС. Также синоптики сообщили, когда местным жителям ждать ослабления жары.
Завтра, 13 июля, ночью ожидается +19… 24 градусов. В дневное время воздух прогреется до +35… +40, местами до +30. Возможен кратковременный дождь с грозой. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 /с.
В пятницу, 14 июля, ночью столбик термометра покажет +18… 23 градуса. Днем температура воздуха составит +28… 33, местами будет +22… +27. В этот день жара начнет спадать. Прогнозируется дождь с грозой. Юго-восточный ветер задует со скоростью 9-14 м/с. Максимальные порывы — 17-22 м/с.
В субботу, 15 июля, ночью будет +12… +17 градусов. Днем ожидается +19… +24, дождь с грозой. В отдельных районах возможен град. Скорость северо-восточного, северного ветра составит 8-13 м/с. Где-то порывы достигнут 15-18 м/с.
Отметим, что под конец рабочей недели в регионе прогнозируется очередной шторм. Скорость ветра будет больше 25 м/с. В данный момент на территории Омской области из-за аномальных температур действует режим ЧС.