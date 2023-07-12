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Раскалился до +40. Стало известно, когда в Омской области спадет аномальная жара

12 июля 2023, 13:28
Фото: Город55
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Синоптики рассказали, когда в Омской области спадет аномальная жара

На выходных в регионе температура воздуха должна снизиться до +19 градусов.

В Омской области сохраняется аномальная жара. Сегодня, 12 июля, к 17 часам максимальная температура воздуха составила +40 градусов. Ее зафиксировали в омском аэропорту, рассказали в Обь-Иртышском УГМС. Также синоптики сообщили, когда местным жителям ждать ослабления жары.

Завтра, 13 июля, ночью ожидается +19… 24 градусов. В дневное время воздух прогреется до +35… +40, местами до +30. Возможен кратковременный дождь с грозой. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 /с.

В пятницу, 14 июля, ночью столбик термометра покажет +18… 23 градуса. Днем температура воздуха составит +28… 33, местами будет +22… +27. В этот день жара начнет спадать. Прогнозируется дождь с грозой. Юго-восточный ветер задует со скоростью 9-14 м/с. Максимальные порывы — 17-22 м/с.

Фото: Обь=Иртышское УГМС

В субботу, 15 июля, ночью будет +12… +17 градусов. Днем ожидается +19… +24, дождь с грозой. В отдельных районах возможен град. Скорость северо-восточного, северного ветра составит 8-13 м/с. Где-то порывы достигнут 15-18 м/с.

Отметим, что под конец рабочей недели в регионе прогнозируется очередной шторм. Скорость ветра будет больше 25 м/с. В данный момент на территории Омской области из-за аномальных температур действует режим ЧС.

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