На Омскую область в ближайшее время обрушится очередной ураган с дождем и градом

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Обь-Иртышском УГМС сообщили об ухудшении погодных условий в регионе. К очередному шторму местным жителям стоит готовиться уже в пятницу, 14 июля.
По информации синоптиков, на Омскую область обрушится очень сильный дождь с крупным градом. Прогнозируется также ураганный ветер с порывами 25 м/с и более. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся и в субботу, 15 июля.
Помимо этого с 13 по 14 июля местами в регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости. В этот период могут легко возникать лесные пожары, чрезвычайные ситуации из-за перехода огня на населенные пункты.
Напомним, что в Омской области ввели ЧС из-за аномальной жары. Поводом для этого послужило опасное агрометеорологическое явление — суховей.