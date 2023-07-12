Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Изображение материала

На Омскую область в ближайшее время обрушится очередной ураган с дождем и градом

12 июля 2023, 10:33
Фото: Город55
иллюстрация
Скорость ветра будет 25 м/с и более.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили об ухудшении погодных условий в регионе. К очередному шторму местным жителям стоит готовиться уже в пятницу, 14 июля.

По информации синоптиков, на Омскую область обрушится очень сильный дождь с крупным градом. Прогнозируется также ураганный ветер с порывами 25 м/с и более. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся и в субботу, 15 июля.

Помимо этого с 13 по 14 июля местами в регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости. В этот период могут легко возникать лесные пожары, чрезвычайные ситуации из-за перехода огня на населенные пункты.

Напомним, что в Омской области ввели ЧС из-за аномальной жары. Поводом для этого послужило опасное агрометеорологическое явление — суховей.

В Омской области ввели ЧС из-за аномальной жары
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Погода#Погода в Омске#Общество#Шторм#Штормовой ветер#Ливень#Мощный ливень в Омске#Град
Подпишитесь
Регион вымирает. В Омской области за полгода скончалось более 12 тысяч человек
Сегодня, 09:26
Рельсы плавятся, как сырки. Аномальная жара в Омске угрожает железной дороге
Сегодня, 06:22
Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
Сегодня, 10:16
«Люди в отчаянном положении». Омичи остались без воды в аномальную жару
Сегодня, 04:50
В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Омской области
Сегодня, 07:40
В Омске скончался социолог и директор «ГЕПИЦентра 2» Вадим Дрягин
Сегодня, 10:45