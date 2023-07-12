На окраине Омска в грузовом поезде вспыхнула цистерна с газом

Ранее Город55 писал о малолетних детях, которых нашли в одном из вагонов товарняка. Их жизни и здоровью в данный момент ничего не угрожает. Мальчиков сняли на станции Входная. Если бы их не заметили, то они отправились бы на грузовом поезде дальше в направлении Казахстана.