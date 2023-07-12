На окраине Омска в грузовом поезде вспыхнула цистерна с газом

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Сегодня вечером, 12 июля, в Кировском округе случилось чрезвычайное происшествие на железной дороге. Примерно в 17 часов загорелась часть грузового поезда между станциями Карбышево-1 и Московка ЗСЖД.
Как рассказали в транспортной прокуратуре, произошло возгорание вагона-цистерны с газом. Спецслужбы ликвидируют пожар, о причинах и обстоятельствах произошедшего будет известно позже.
По факту случившегося сотрудники надзорного ведомства организовали проверку. Им предстоит выяснить, были ли соблюдены все меры предосторожности при перевозке опасного груза.
Ранее Город55 писал о малолетних детях, которых нашли в одном из вагонов товарняка. Их жизни и здоровью в данный момент ничего не угрожает. Мальчиков сняли на станции Входная. Если бы их не заметили, то они отправились бы на грузовом поезде дальше в направлении Казахстана.