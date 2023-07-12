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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

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На окраине Омска в грузовом поезде вспыхнула цистерна с газом

12 июля 2023, 14:08
Фото: Город55
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Пока неизвестно, по какой причине произошло возгорание.

Сегодня вечером, 12 июля, в Кировском округе случилось чрезвычайное происшествие на железной дороге. Примерно в 17 часов загорелась часть грузового поезда между станциями Карбышево-1 и Московка ЗСЖД.

Как рассказали в транспортной прокуратуре, произошло возгорание вагона-цистерны с газом. Спецслужбы ликвидируют пожар, о причинах и обстоятельствах произошедшего будет известно позже.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

По факту случившегося сотрудники надзорного ведомства организовали проверку. Им предстоит выяснить, были ли соблюдены все меры предосторожности при перевозке опасного груза.

Ранее Город55 писал о малолетних детях, которых нашли в одном из вагонов товарняка. Их жизни и здоровью в данный момент ничего не угрожает. Мальчиков сняли на станции Входная. Если бы их не заметили, то они отправились бы на грузовом поезде дальше в направлении Казахстана.

В Омске транспортная прокуратура выяснит, как дети попали в грузовой поезд
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Грузовой поезд#Железная дорога#Пожары
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