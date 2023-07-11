Преградил дорогу. В Омской области медведь не дал проехать автомобилю

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Тевризском районе на севере Омской области медведь вышел навстречу автомобилю. Видео с животным на дороге разместили сегодня, 11 июля, в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области».
Судя по кадрам, животное вело себя спокойно. Водитель автомобиля не стал рисковать и принял решение развернуться и поехать в другую сторону. В комментариях под постом, местные жители сообщили, что встреча с косолапым произошла на дороге в Усть-Ишим.
В начале июля жители Тевризского района также встретили медведя. Зверь вышел на проселочную дорогу, по которой местные проезжают к лесам.