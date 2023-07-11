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Преградил дорогу. В Омской области медведь не дал проехать автомобилю

11 июля 2023, 09:47
Фото: 1MI
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На севере Омской области медведь вышел навстречу автомобилю

Водитель принял решение развернуть машину.

В Тевризском районе на севере Омской области медведь вышел навстречу автомобилю. Видео с животным на дороге разместили сегодня, 11 июля, в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

Судя по кадрам, животное вело себя спокойно. Водитель автомобиля не стал рисковать и принял решение развернуться и поехать в другую сторону. В комментариях под постом, местные жители сообщили, что встреча с косолапым произошла на дороге в Усть-Ишим.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Грибники Омска и Омской области

В начале июля жители Тевризского района также встретили медведя. Зверь вышел на проселочную дорогу, по которой местные проезжают к лесам.

«Миха!». Омичи встретили медведя на севере региона и позвали его к себе
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#Евгений Игишев#Медведь#Бурый медведь#Животное#Тевриз#Грибник#Происшествия#Общество#Омская область
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