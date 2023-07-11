Преградил дорогу. В Омской области медведь не дал проехать автомобилю

Судя по кадрам, животное вело себя спокойно. Водитель автомобиля не стал рисковать и принял решение развернуться и поехать в другую сторону. В комментариях под постом, местные жители сообщили, что встреча с косолапым произошла на дороге в Усть-Ишим.