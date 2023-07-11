Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Изображение материала

Омские студенты присоединились к обновлению Байкало-Амурской магистрали

11 июля 2023, 08:59
Фото: omskportal.ru
Студенты отправились на стройку в составе строительных отрядов.

Более 200 участников омских студенческих отрядов отправились на реконструкцию Байкало-Амурской магистрали. Студенты из Омска принимают участие в проекте «БАМ 2.0». второй год подряд, уточнили в правительстве Омской области.

В этом году число участников проекта от Омской области превысило 200, что привело к созданию новых строительных групп. Теперь на проекте работают 4 омских строительных группы: «Молния», «Альтаир», «Молот» и «Содружество».

Они выполняют свою работу по специальностям, чтобы укрепить свои профессиональные навыки и получить опыт работы на железной дороге. В этом году группы очень мотивированы на успех и показывают не только хорошие результаты в работе, но и активно проявляют себя в комиссарской деятельности.

Омские студотряды признали лучшими в стране
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Общество#Омск#Студенты#Байкало-Амурская магистраль#Строительство#Проект#Участники#Профессиональные навыки#Железная дорога#Мотивация#Новости#Омская область
Подпишитесь
Бывшие коллеги. Главой омского минцифры стал выходец из правительства ДНР
Сегодня, 06:44
Стало известно, во сколько Юлия Чичерина и «УмаТурман» выступят бесплатно в Омске
Сегодня, 08:02
Чуть не уехали в Казахстан. В Омске сняли в грузового поезда двух малолетних детей
Сегодня, 07:04
Омичам, застрявшим в степи Казахстана, дали бесплатные путевки
Сегодня, 05:57
Из тренеров в президенты. Омским ФК «Иртыш» стал руководить Валерий Петраков
Сегодня, 02:51
В Омской области ввели ЧС из-за аномальной жары
Сегодня, 07:54