Омские студенты присоединились к обновлению Байкало-Амурской магистрали

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
Более 200 участников омских студенческих отрядов отправились на реконструкцию Байкало-Амурской магистрали. Студенты из Омска принимают участие в проекте «БАМ 2.0». второй год подряд, уточнили в правительстве Омской области.
В этом году число участников проекта от Омской области превысило 200, что привело к созданию новых строительных групп. Теперь на проекте работают 4 омских строительных группы: «Молния», «Альтаир», «Молот» и «Содружество».
Они выполняют свою работу по специальностям, чтобы укрепить свои профессиональные навыки и получить опыт работы на железной дороге. В этом году группы очень мотивированы на успех и показывают не только хорошие результаты в работе, но и активно проявляют себя в комиссарской деятельности.