Омские студенты присоединились к обновлению Байкало-Амурской магистрали

Они выполняют свою работу по специальностям, чтобы укрепить свои профессиональные навыки и получить опыт работы на железной дороге. В этом году группы очень мотивированы на успех и показывают не только хорошие результаты в работе, но и активно проявляют себя в комиссарской деятельности.