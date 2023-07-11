Из тренеров в президенты. Омским ФК «Иртыш» стал руководить Валерий Петраков

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 02:53
Стало известно, что в футбольном клубе «Иртыш» сменилось руководство. Теперь на посту президента находится бывший главный тренер спортсменов Валерий Петраков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
До этого клуб несколько лет возглавлял Сергей Новиков, с которым омские футболисты завоевали второе место в своем дивизионе и получили право выступать в «Золотой» лиге ФНЛ. Контракт с бывшим руководителем завершился накануне, учредители ФК «Иртыш» решили его не продлевать. Пока не сообщается, кто будет теперь главным тренером клуба.
«Нашу команду ждет новый виток развития, и придать его может Валерий Петраков, при котором „Иртыш“ заиграет по-другому. Именно наставник и станет руководителем клуба», — отметили в профильном министерстве.
Добавим, что на этой неделе начнется новый игровой сезон. В воскресенье, 16 июля, у омичей будет первый выездной матч. Их противником станет костромской «Спартак».