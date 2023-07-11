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Из тренеров в президенты. Омским ФК «Иртыш» стал руководить Валерий Петраков

11 июля 2023, 02:51
Фото: министерство спорта Омской области

Главный тренер Петраков стал главой омского ФК «Иртыш» вместо Новикова

Футболисты проведут выездной матч с новым президентом уже на этой неделе.

Стало известно, что в футбольном клубе «Иртыш» сменилось руководство. Теперь на посту президента находится бывший главный тренер спортсменов Валерий Петраков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

До этого клуб несколько лет возглавлял Сергей Новиков, с которым омские футболисты завоевали второе место в своем дивизионе и получили право выступать в «Золотой» лиге ФНЛ. Контракт с бывшим руководителем завершился накануне, учредители ФК «Иртыш» решили его не продлевать. Пока не сообщается, кто будет теперь главным тренером клуба.

«Нашу команду ждет новый виток развития, и придать его может Валерий Петраков, при котором „Иртыш“ заиграет по-другому. Именно наставник и станет руководителем клуба», — отметили в профильном министерстве.

Добавим, что на этой неделе начнется новый игровой сезон. В воскресенье, 16 июля, у омичей будет первый выездной матч. Их противником станет костромской «Спартак».

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Спорт#ФК "Иртыш"#Футбол#Главный тренер#Руководитель
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