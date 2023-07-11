Из тренеров в президенты. Омским ФК «Иртыш» стал руководить Валерий Петраков

До этого клуб несколько лет возглавлял Сергей Новиков, с которым омские футболисты завоевали второе место в своем дивизионе и получили право выступать в «Золотой» лиге ФНЛ. Контракт с бывшим руководителем завершился накануне, учредители ФК «Иртыш» решили его не продлевать. Пока не сообщается, кто будет теперь главным тренером клуба.