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Омичам объяснили, почему ФК «Иртыш» исключили из членов Российского футбольного союза

23 июня 2023, 02:43
Фото: Город55
иллюстрация
Клуб исключили из-за смены юрлица.

Российский футбольный союз объявил об исключении из своих членов ряда профессиональных футбольных клубов. В их число также вошел омский «Иртыш», сообщает «Чемпионат».

Однако чуть поже выяснилось, что «Иртыш» лишили статуса из-за смены юридического лица. В клубе пояснили, что была Ассоциация — некоммерческое партнерство, а стала Автономная некоммерческая организация. Стоит отметить, что на название клуба это не повлияет.

Напомним, что ФК «Иртыш» занял 2 место в чемпионате и попал в «Золотую» группу дивизиона «А» Второй лиги.

В «Золотой» лиге. Омский «Иртыш» отвоевал второе место в чемпионате
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#Ксения Карагодина#Футбол#ФК "Иртыш"#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Юрлицо
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