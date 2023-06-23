Омичам объяснили, почему ФК «Иртыш» исключили из членов Российского футбольного союза

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Российский футбольный союз объявил об исключении из своих членов ряда профессиональных футбольных клубов. В их число также вошел омский «Иртыш», сообщает «Чемпионат».
Однако чуть поже выяснилось, что «Иртыш» лишили статуса из-за смены юридического лица. В клубе пояснили, что была Ассоциация — некоммерческое партнерство, а стала Автономная некоммерческая организация. Стоит отметить, что на название клуба это не повлияет.
Напомним, что ФК «Иртыш» занял 2 место в чемпионате и попал в «Золотую» группу дивизиона «А» Второй лиги.