Омскую пенсионерку обокрали из-за «ареста счетов» медицинской фирмы

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В полицию обратилась 83-летняя жительница Центрального округа Омска. Она рассказала, что получила сообщение, якобы копию решения московского суда о том, что у фирмы-производителя лекарств арестовали счета. Раньше омичка покупала биодобавки этой компании. Потерпевшей предложили компенсацию за материальный и моральный — 450 тысяч рублей.
Бабушке начали звонить неизвестные. Для получения денег предлагали и госпошлину оплатить, и страховку, и налоги, и исковое заявление. Так, за два месяца пенсионерка перевела мошенникам около 155 тысяч рублей.
Деньги кончились, а «компенсации» все не было, тогда омичка и пошла в полицию. Сейчас правоохранители выясняют, куда были переведены средства. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».