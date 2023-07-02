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Омскую пенсионерку обокрали из-за «ареста счетов» медицинской фирмы

2 июля 2023, 03:22
Фото: 1MI
иллюстрация
Бабушка лишилась всех сбережений.

В полицию обратилась 83-летняя жительница Центрального округа Омска. Она рассказала, что получила сообщение, якобы копию решения московского суда о том, что у фирмы-производителя лекарств арестовали счета. Раньше омичка покупала биодобавки этой компании. Потерпевшей предложили компенсацию за материальный и моральный — 450 тысяч рублей.

Бабушке начали звонить неизвестные. Для получения денег предлагали и госпошлину оплатить, и страховку, и налоги, и исковое заявление. Так, за два месяца пенсионерка перевела мошенникам около 155 тысяч рублей.

Деньги кончились, а «компенсации» все не было, тогда омичка и пошла в полицию. Сейчас правоохранители выясняют, куда были переведены средства. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Омичей предупредили о новом мошенничестве от имени Следственного комитета
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#Мошенничество#Уголовное дело#Полиция#Общество#Происшествия#Омская область#Омск
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