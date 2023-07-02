Омскую пенсионерку обокрали из-за «ареста счетов» медицинской фирмы

В полицию обратилась 83-летняя жительница Центрального округа Омска. Она рассказала, что получила сообщение, якобы копию решения московского суда о том, что у фирмы-производителя лекарств арестовали счета. Раньше омичка покупала биодобавки этой компании. Потерпевшей предложили компенсацию за материальный и моральный — 450 тысяч рублей.