Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Региональное МЧС со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС предупреждает о грядущей сильной жаре. С 10 по 13 июля средняя температура в регионе будет +36 градусов и выше.
Специалисты советуют омичам носить легкие, свободную одежду из натуральных тканей, надевать головные уборы, носить с собой воду. Максимальная солнечная активность — с 11:00 до 17:00. В этот период лучше не находиться на улице.
Спасатели поясняют: в жару организм теряет влагу, нужно пить до 2,5 литров нехолодной воды. Рекомендуют зеленый чай, а вот от газированных и кофейных напитков лучше отказаться, они ускоряют обезвоживание. Не стоит отдавать предпочтение и алкоголю. Лучше ограничить физическую активность.
Особое внимание говорят уделить детям. При первых признаках перегрева с ребенка нужно снять одежду, уложить, протереть влажной салфеткой или мокрой тканью, обязательно поить каждые 15 минут.
Напомним, ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие дни: