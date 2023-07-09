Спасатели поясняют: в жару организм теряет влагу, нужно пить до 2,5 литров нехолодной воды. Рекомендуют зеленый чай, а вот от газированных и кофейных напитков лучше отказаться, они ускоряют обезвоживание. Не стоит отдавать предпочтение и алкоголю. Лучше ограничить физическую активность.