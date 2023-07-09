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Ситцевое платье и зеленый чай. Омичам дали советы по выживанию в жару

9 июля 2023, 11:58
Фото: 1MI
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Омичам рассказали, как вести себя в сильную жару

Рекомендации для детей и взрослых.

Региональное МЧС со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС предупреждает о грядущей сильной жаре. С 10 по 13 июля средняя температура в регионе будет +36 градусов и выше.

Специалисты советуют омичам носить легкие, свободную одежду из натуральных тканей, надевать головные уборы, носить с собой воду. Максимальная солнечная активность — с 11:00 до 17:00. В этот период лучше не находиться на улице.

Спасатели поясняют: в жару организм теряет влагу, нужно пить до 2,5 литров нехолодной воды. Рекомендуют зеленый чай, а вот от газированных и кофейных напитков лучше отказаться, они ускоряют обезвоживание. Не стоит отдавать предпочтение и алкоголю. Лучше ограничить физическую активность.

Особое внимание говорят уделить детям. При первых признаках перегрева с ребенка нужно снять одежду, уложить, протереть влажной салфеткой или мокрой тканью, обязательно поить каждые 15 минут.

Напомним, ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие дни:

Запасайтесь водой. На Омск вновь надвигается аномальная жара
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#Жара#Аномальная жара#ГУ МЧС по Омской области#Погода#Прогноз погоды#Общество#Новости#Омск#Омская область
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