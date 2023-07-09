Запасайтесь водой. На Омск вновь надвигается аномальная жара

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Омичей снова ждет аномальная жара. Об этом гласят прогнозы синоптиков. Новая неделя начнется с +35 градусов. Порывы ветра не превысят 12 метров в секунду.
11 июля днем потеплеет до +38. А в среду даже до +39 градусов. Местами 12 июля ожидается кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах ветер усилится до 15 метров в секунду, похолодает до +29, передает Обь-Иртышское УГМС.
Напомним, ранее мы сообщали о режиме НМУ и выбросах из-за слабого ветра в Омске: