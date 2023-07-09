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Запасайтесь водой. На Омск вновь надвигается аномальная жара

9 июля 2023, 09:12
Фото: 1MI
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В Омской области наступит жара до +39 градусов

Синоптики обещают высокую температуру, минимум осадков и ветра.

Омичей снова ждет аномальная жара. Об этом гласят прогнозы синоптиков. Новая неделя начнется с +35 градусов. Порывы ветра не превысят 12 метров в секунду.

11 июля днем потеплеет до +38. А в среду даже до +39 градусов. Местами 12 июля ожидается кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах ветер усилится до 15 метров в секунду, похолодает до +29, передает Обь-Иртышское УГМС.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, ранее мы сообщали о режиме НМУ и выбросах из-за слабого ветра в Омске:

«Идет черный дым». После жалоб омичей в воздухе обнаружили выбросы
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#Погода#Прогноз погоды#Жара#Аномальная жара#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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