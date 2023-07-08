Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Изображение материала

Мексика планирует внедрить платежную систему «Мир»

8 июля 2023, 08:01
Фото: 1MI
Иллюстрация
Заявок от российской стороны по этому поводу пока не поступало.

Мексиканский посол в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас сообщил в беседе с журналистами, что Мексика готова внедрить у себя в стране платежную систему «Мир». Но пока заявок от российской стороны по этому поводу не поступало.

«В перспективе мы можем сказать, что, если будут условия для использования еще одной платежной системы, такой как система „Мир“, Мексика, конечно, открыта к этому», — передает слова дипломата издание «Новые известия».

Посол добавил, что, после поступления предложения, его должны будут изучить финансовые специалисты.

Напомним, что сейчас картами «Мир» можно расплатиться в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

Читайте также:
В Омске выставили на продажу здание банка возле кинотеатра «Маяковский»Расширяя возможности. Мошенники обманывают омичей с помощью нейросети
#Евгений Игишев#Мексика#Национальная платежная система "Мир"#Банковские карты#Банк#Экономика#Бизнес
Подпишитесь
682 млн на команду. Стало известно, сколько будут получать хоккеисты «Авангарда»
Сегодня, 06:39
Браконьеров в Омской области начали ловить с помощью беспилотников
Вчера, 10:38
Репетиция настоящей приватизации. Новый устав «Пассажирсервиса» вызывает тревогу
Вчера, 09:28
Фирму, оскандалившуюся из-за ремонта в Омской крепости, хотят ликвидировать
Вчера, 06:51
Омский Росздравнадзор остался без директора
Сегодня, 03:38
Стало известно, какие омские школы отремонтируют в ближайшее время
Вчера, 08:07