Мексика планирует внедрить платежную систему «Мир»

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Мексиканский посол в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас сообщил в беседе с журналистами, что Мексика готова внедрить у себя в стране платежную систему «Мир». Но пока заявок от российской стороны по этому поводу не поступало.
«В перспективе мы можем сказать, что, если будут условия для использования еще одной платежной системы, такой как система „Мир“, Мексика, конечно, открыта к этому», — передает слова дипломата издание «Новые известия».
Посол добавил, что, после поступления предложения, его должны будут изучить финансовые специалисты.
Напомним, что сейчас картами «Мир» можно расплатиться в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.