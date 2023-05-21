Расширяя возможности. Мошенники обманывают омичей с помощью нейросети

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
В Телеграме стали появляться поддельные каналы и боты новой российской нейросети. С их помощью мошенники крадут деньги пользователей, сообщает омское отделение Банка России.
Сейчас отечественная модель искусственного интеллекта работает в тестовом режиме. Подключиться можно по приглашению разработчика. Фейки используют то же название и дают рекламу. Злоумышленники дублируют сообщения из официального канала нейросети. Когда бдительность пользователи притупляется, ему объявляют о платной подписке. Ссылка на оплату ведет на фишинговую страницу, там просят ввести данные банковской карты.
Сейчас спрос на услуги искусственного интеллекта растет, поэтому все больше омичей попадаются на уловки мошенников. Хакеры используют поддельных ботов для взлома аккаунтов. С чужого профиля выманивают деньги и данные у друзей и знакомых пользователя.
В Центробанке советуют, если вы решили прибегнуть к нейросети, стоит убедиться, что это официальный канал разработчика.