Омича освободили из плена ВСУ. Он прошел курс реабилитации и возвращается домой

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Военнослужащего из Омской области удалось освободить из украинского плена. Подробности 5 июля рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Совместно с Министерством обороны Российской Федерации удалось вызволить из украинского плена нашего омского бойца Ивана Плешку», — сообщил глава региона.
Виталий Хоценко добавил, что Иван Плешка уже прошел реабилитацию и скоро вернется в Омск к своей семье — жене и полугодовалой дочке.