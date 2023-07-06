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Омича освободили из плена ВСУ. Он прошел курс реабилитации и возвращается домой

6 июля 2023, 02:59
Фото: 1MI
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Омича освободили из украинского плена

Военнослужащего в Омске дома ждет жена и полугодовалая дочь.

Военнослужащего из Омской области удалось освободить из украинского плена. Подробности 5 июля рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Совместно с Министерством обороны Российской Федерации удалось вызволить из украинского плена нашего омского бойца Ивана Плешку», — сообщил глава региона.

Виталий Хоценко добавил, что Иван Плешка уже прошел реабилитацию и скоро вернется в Омск к своей семье — жене и полугодовалой дочке.

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#Евгений Игишев#Военнослужащий#Военные#Плен#Сво#Участник СВО#Общество#Омск#Омская область
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