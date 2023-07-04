Кругом флаги и панно. Омичам показали, как будет украшен город к 307-летию

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 05:38
Гордминистрация готовится к празднованию 307-й годовщины со дня основания Омска. Дизайнеры уже разработали концепцию оформления города. Ее утвердили и продемонстрировали омичам. В этом году решено отобразить в украшениях преемственность поколений. За основу взяты изображения исторических памятников и современных зданий, которые символизируют Омск.
Так, художники вдохновлялись шаром «Держава», который расположен на месте, где Иван Бухгольц в 1716 году заложил первый камень в основание Омской крепости. В главную эмблему взята также Пожарная каланча 1915 года постройки, иллюстрирующая смену режима управления.
Музыкальный театр 1982 года постройки является объектом советского времени, а колесо обозрения в парке «Вокруг света» и «G-Drive Арена» представляют в композиции настоящее время.
«Быть здесь и сейчас, быть вместе, принимать решения и реализовывать их», — рассказали о ключевом тезисе концепции празднования Дня города в пресс-центре мэрии.
Ко Дню города в Омске появятся баннерные панно на фонарях Комсомольского моста, моста имени 60-летия Победы, Иртышской набережной, улиц Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирской, Масленникова и Конева.
Флаги и флагштоки установят на Соборной площади, Омской крепости, в сквере имени Дзержинского, на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, улице Ленина, Конева. Кроме того, украшения повесят на съезде с Ленинградского моста, на Кировской развязке, перекрестке улиц 70 лет Октября и Конева.