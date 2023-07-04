Кругом флаги и панно. Омичам показали, как будет украшен город к 307-летию

Гордминистрация готовится к празднованию 307-й годовщины со дня основания Омска. Дизайнеры уже разработали концепцию оформления города. Ее утвердили и продемонстрировали омичам. В этом году решено отобразить в украшениях преемственность поколений. За основу взяты изображения исторических памятников и современных зданий, которые символизируют Омск.