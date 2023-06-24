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В Омске на баннеры и флаги ко Дню города потратят 2,3 млн рублей

24 июня 2023, 11:49
Фото: Город55
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После завершения праздничных мероприятий подрядчику предстоит демонтировать все конструкции.

День города Омск традиционно отмечает в первую субботу августа. В 2023 году праздник выпадает на 5 августа. Город уже начал подготовку к празднованию 307-й годовщины со дня основания Омска.

Так, управление делами омской администрации ищет компанию, которая займется оформлением мест проведения мероприятий, посвященных Дню города. На эти цели выделили чуть более 2,3 млн рублей (начальная цена).

Работы будут состоять из двух этапов: в рамках 1-го с даты заключения контракта по 24 июля подрядчику нужно будет изготовить и смонтировать баннеры, флаги и конструкции, а на втором — с 15 по 18 августа — демонтировать все объекты.

Баннеры на 16-ти опорах освещения (Мост «Комсомольский»)Баннеры на 16-ти опорах освещения (Мост «Комсомольский»)
Баннеры для оформления 88 опор освещения моста «им. 60-летия Победы»Баннеры для оформления 88 опор освещения моста «им. 60-летия Победы»
Флаги для оформления моста «им. 60-летия ВЛКСМ»Флаги для оформления моста «им. 60-летия ВЛКСМ»
Флаги для оформления 9 опор освещения на ул. Ленина Флаги для оформления 9 опор освещения на ул. Ленина
Флаги для оформления ул. КоневаФлаги для оформления ул. Конева
Флаги для оформления территории сквера им. ДзержинскогоФлаги для оформления территории сквера им. Дзержинского
Баннеры на 16-ти опорах освещения (Мост «Комсомольский»)
Фото: Эскиз городской администрации

Как следует из проекта контракта, баннеры появятся на мостах Комсомольский, имени 60-летия Победы (метромост), на улицах Гагарина, Иртышская набережноя, 60 лет Победы, Транссибирская, Масленникова и Конева.

Флаги установят на металлоконструкции на метромосту, по улицам Енисейская, Ленина, Конева, 70 лет Октября, на Соборной площади (со стороны Кафедрального собора), стелах на Кировской развязке, на территории Омской крепости и в сквере им. Дзержинского.

Заявки на участие в торгах принимают до 3 июня, итоги обещают подвести 5 июня.

Напомним, что 250 тысяч рублей выделили на размещение иногородних гостей, которые приглашены на празднование Дня города. Сейчас управделами омской мэрии ищет гостиницу, которая «приютит» гостей с 4 по 7 августа включительно. Располагаться она обязательно должна недалеко от здания городской администрации на Гагарина.

На размещение приглашенных ко Дню города гостей мэрия Омска потратит 250 тысяч
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#Юлия Истомина#День города#Оформление#Торги#Администрация#Праздники#Празднование#Общество#Город#Новости#Омск
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