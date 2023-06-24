В Омске на баннеры и флаги ко Дню города потратят 2,3 млн рублей

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
День города Омск традиционно отмечает в первую субботу августа. В 2023 году праздник выпадает на 5 августа. Город уже начал подготовку к празднованию 307-й годовщины со дня основания Омска.
Так, управление делами омской администрации ищет компанию, которая займется оформлением мест проведения мероприятий, посвященных Дню города. На эти цели выделили чуть более 2,3 млн рублей (начальная цена).
Работы будут состоять из двух этапов: в рамках 1-го с даты заключения контракта по 24 июля подрядчику нужно будет изготовить и смонтировать баннеры, флаги и конструкции, а на втором — с 15 по 18 августа — демонтировать все объекты.
Как следует из проекта контракта, баннеры появятся на мостах Комсомольский, имени 60-летия Победы (метромост), на улицах Гагарина, Иртышская набережноя, 60 лет Победы, Транссибирская, Масленникова и Конева.
Флаги установят на металлоконструкции на метромосту, по улицам Енисейская, Ленина, Конева, 70 лет Октября, на Соборной площади (со стороны Кафедрального собора), стелах на Кировской развязке, на территории Омской крепости и в сквере им. Дзержинского.
Заявки на участие в торгах принимают до 3 июня, итоги обещают подвести 5 июня.
Напомним, что 250 тысяч рублей выделили на размещение иногородних гостей, которые приглашены на празднование Дня города. Сейчас управделами омской мэрии ищет гостиницу, которая «приютит» гостей с 4 по 7 августа включительно. Располагаться она обязательно должна недалеко от здания городской администрации на Гагарина.