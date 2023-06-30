Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Изображение материала

В омских банках курс доллара взлетел выше 88 рублей

30 июня 2023, 08:20
Фото: 1MI
Иллюстрация
За сутки американская валюта, по курсу ЦБ, выросла на 1 рубль 41 коп.

Центробанк России на 30 июня 2023 года установил курс доллара на уровне 87,0341 рублей. За сутки американская валюта подорожала почти на 1 рубль 41 копейку.

На момент написания новости доллар на Московской бирже торгуется по цене 88,3350 рублей и показывает рост +0,7650 рубля.

В Омске, согласно данным сервиса Banki.ru, в «Совкомбанке» доллар покупают по 85,6 рублей, а продают по 88,70 рублей. В банке «Открытие» покупка — 84,9 рублей, продажа — 88,5 рублей, в Азиатско-Тихоокеанском банке покупка — 85 рублей, продажа — 89,45 рублей.

Читайте также:
Омичам сообщили, что банки резко подняли курсы доллара и евро
#Доллар#Курс доллара#ЦБ#Цб рф#Экономика#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
Подпишитесь
Экс-глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район
Вчера, 10:45
Омский сенатор Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сегодня, 05:18
В Омске готовятся к реорганизации детской и взрослой туберкулезных больниц
Сегодня, 07:08
Горим и платим. Во сколько для бюджета Омской области обошлись масштабные пожары
Сегодня, 06:00
В Омске налоговая ликвидировала «Бизнес-Курс»
Сегодня, 06:17