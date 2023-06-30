В Омске, согласно данным сервиса Banki.ru, в «Совкомбанке» доллар покупают по 85,6 рублей, а продают по 88,70 рублей. В банке «Открытие» покупка — 84,9 рублей, продажа — 88,5 рублей, в Азиатско-Тихоокеанском банке покупка — 85 рублей, продажа — 89,45 рублей.