Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Центробанк России на 30 июня 2023 года установил курс доллара на уровне 87,0341 рублей. За сутки американская валюта подорожала почти на 1 рубль 41 копейку.
На момент написания новости доллар на Московской бирже торгуется по цене 88,3350 рублей и показывает рост +0,7650 рубля.
В Омске, согласно данным сервиса Banki.ru, в «Совкомбанке» доллар покупают по 85,6 рублей, а продают по 88,70 рублей. В банке «Открытие» покупка — 84,9 рублей, продажа — 88,5 рублей, в Азиатско-Тихоокеанском банке покупка — 85 рублей, продажа — 89,45 рублей.