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Курс доллара

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Курс доллара превысил 110 рублей впервые с 2022 года
Такой показатель фиксируют на рынке Forex.
27 ноября, 12:41
Перевел более 70 млн рублей. Омич попался на незаконных операциях с долларами
Кировский районный суд вынес приговор омичу, который переводил деньги за рубеж с помощью поддельных документов.
17 апреля, 09:03
2023
Треть омичей рассказали, что следят за курсом иностранной валюты
19 августа 2023, 12:17
В омских банках курс доллара взлетел выше 88 рублей
За сутки американская валюта, по курсу ЦБ, выросла на 1 рубль 41 коп.
30 июня 2023, 08:20
Ситуация с ЧВК «Вагнер», взлет доллара и евро, новая подсветка моста. Омск сегодня
24 июня 2023, 14:07
Омичам сообщили, что банки резко подняли курсы доллара и евро
Стоимость евро подлетала до 115 рублей, а доллар вырос до 105 рублей.
24 июня 2023, 10:45
Аргументы и прогнозы. Омичам рассказали, как поведет себя рубль в новом году
3 января 2023, 08:53

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