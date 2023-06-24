Омичам сообщили, что банки резко подняли курсы доллара и евро

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Сегодня после заявлений главы ЧВК «Вагнер» в адрес Минобороны крупные российские банки повысили курс обмена валют. Стоит отметить, что доллар во многих банках превысил 90 рублей, евро — 100 рублей, сообщают РИА Новости.
Курс обмена в крупнейших российских банках:
Напомним, что Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер». Однако в военном ведомстве опровергли эту информацию. Президент Владимир Путин назвал это мятежом и предательством России. В итоге на главу ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело за организацию вооруженного мятежа.