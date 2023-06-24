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Омичам сообщили, что банки резко подняли курсы доллара и евро

24 июня 2023, 10:45
Фото: Город55
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Стоимость евро подлетала до 115 рублей, а доллар вырос до 105 рублей.

Сегодня после заявлений главы ЧВК «Вагнер» в адрес Минобороны крупные российские банки повысили курс обмена валют. Стоит отметить, что доллар во многих банках превысил 90 рублей, евро — 100 рублей, сообщают РИА Новости.

Курс обмена в крупнейших российских банках:

  • Росбанк — 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро;
  • Промсвязьбанк — 84,87 рубля за доллар и 93,06 рубля за евро;
  • Сбербанк — 88,33 рублей за доллар и 94,16 рубля за евро.

Напомним, что Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер». Однако в военном ведомстве опровергли эту информацию. Президент Владимир Путин назвал это мятежом и предательством России. В итоге на главу ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело за организацию вооруженного мятежа.

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