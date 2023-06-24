Омичам сообщили, что банки резко подняли курсы доллара и евро

Напомним, что Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер». Однако в военном ведомстве опровергли эту информацию. Президент Владимир Путин назвал это мятежом и предательством России. В итоге на главу ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело за организацию вооруженного мятежа.