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Омскую область в середине июля накроет магнитная буря

26 июня 2023, 06:08
Фото: 1MI
Магнитосфера также будет возбужденной 1, 2 и 8 июля.
У метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие.

В Омскую область 12 и 13 июля придет магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Пик придется на 13- число. В этот день магнитная буря достигнет значения G2, что соответствует значению «средняя буря».

Магнитосфера также будет возбужденной 1, 2 и 8 июля.

Прогноз магнитных бурьПрогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Метеозависимые люди во время магнитной бури могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, бессоннице или сонливости, раздражительности, апатии, слабости.

Ученый рассказала о последствиях сильной магнитной бури для организма
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#Погода#Магнитная буря#Метеозависимость#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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