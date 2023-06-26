Омскую область в середине июля накроет магнитная буря

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Омскую область 12 и 13 июля придет магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Пик придется на 13- число. В этот день магнитная буря достигнет значения G2, что соответствует значению «средняя буря».
Магнитосфера также будет возбужденной 1, 2 и 8 июля.
Метеозависимые люди во время магнитной бури могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, бессоннице или сонливости, раздражительности, апатии, слабости.