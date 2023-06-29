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В Омске осужденный получил ключи от новой квартиры, пребывая в колонии

29 июня 2023, 03:07
Фото: Город55
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Он является сиротой, так что по закону ему предоставляется жилье.

В УФСИН РФ по Омской области рассказали, что одному из осужденных выдали ключи от квартиры. Иванов И. получил жилье как сирота в качестве соцподдержки. В этом ему помог представитель группы соцзащиты и учета трудового стажа осужденных областной больницы № 11 Светлана Репина.

Вместе со специалистами регинального минобра, минимущества и работниками Центра учета и содержания собственности Омской области был подписан договор найма квартиры. В пресс-службе УФСИН уточнили, что жилое помещение находится в черте города. В торжественной обстановке заключенный получил ключи от своего жилища.

Фото: УФСИН РФ по Омской области
«По выходу из исправительного учреждения наличие своей квартиры поможет ему вернуться к полноценной жизни: работать, учиться, создать семью, почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Искренне желаем, чтобы предоставленная квартира стала хорошим заделом для нового этапа в жизни Алексея», — отметил начальник учреждения Максим Полькин.

В пресс-центре УФСИН добавили, что на сегодняшний день в областной больнице № 11 три человека имеют право получить квартиры. Группа социальной защиты продолжает оказывать поддержку осужденным в этом вопросе, в том числе восстанавливать потерянные документы.

Ранее Город55 писал о том, что у Омской области в этом году есть 1,4 млрд рублей на приобретение квартир для детей-сирот. С выделенными для региона средствами жилье получат больше 400 семей.

В Омской области в 2023 году на квартиры для детей-сирот выделили 1,4 млрд рублей
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#Алина Ясинская#Общество#Новости#Омск#Квартира#Квартиры для сирот#УФСИН#Осужденные#Сироты
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