В Омске осужденный получил ключи от новой квартиры, пребывая в колонии

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
В УФСИН РФ по Омской области рассказали, что одному из осужденных выдали ключи от квартиры. Иванов И. получил жилье как сирота в качестве соцподдержки. В этом ему помог представитель группы соцзащиты и учета трудового стажа осужденных областной больницы № 11 Светлана Репина.
Вместе со специалистами регинального минобра, минимущества и работниками Центра учета и содержания собственности Омской области был подписан договор найма квартиры. В пресс-службе УФСИН уточнили, что жилое помещение находится в черте города. В торжественной обстановке заключенный получил ключи от своего жилища.
«По выходу из исправительного учреждения наличие своей квартиры поможет ему вернуться к полноценной жизни: работать, учиться, создать семью, почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Искренне желаем, чтобы предоставленная квартира стала хорошим заделом для нового этапа в жизни Алексея», — отметил начальник учреждения Максим Полькин.
В пресс-центре УФСИН добавили, что на сегодняшний день в областной больнице № 11 три человека имеют право получить квартиры. Группа социальной защиты продолжает оказывать поддержку осужденным в этом вопросе, в том числе восстанавливать потерянные документы.
Ранее Город55 писал о том, что у Омской области в этом году есть 1,4 млрд рублей на приобретение квартир для детей-сирот. С выделенными для региона средствами жилье получат больше 400 семей.