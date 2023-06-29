В Омске будут судить директора фирмы за уход от уплаты налогов на сумму больше 3 млн

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
В Омске будут судить директора одной из фирм по производству металлоизделий. Руководителя организации обвиняют в уходе от уплаты налогов, сообщили сегодня, 29 июня, в региональном следкоме.
Следователи выяснили, что обвиняемый проводил расчеты с контрагентами через третьих лиц, в то время, как у его предприятия уже была просроченная задолженность по налогам и страховым взносам. УФНС также принимало меры к принудительному взысканию. Всего предприниматель скрыл от налогов сумму в размере 3,270 млн рублей.
Фигурант уголовного дела свою вину признал. На снегоход подозреваемого, стоимостью 500 тысяч рублей, был наложен арест. Дело готовят к передаче в суд, предпринимателю грозит до 3 лет лишения свободы.