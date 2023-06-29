В Омске будут судить директора фирмы за уход от уплаты налогов на сумму больше 3 млн

Следователи выяснили, что обвиняемый проводил расчеты с контрагентами через третьих лиц, в то время, как у его предприятия уже была просроченная задолженность по налогам и страховым взносам. УФНС также принимало меры к принудительному взысканию. Всего предприниматель скрыл от налогов сумму в размере 3,270 млн рублей.