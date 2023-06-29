В Омске вынесли приговор главам «Сибирского транспортного союза», не платившим налоги

Преступные действия компания совершала в период с 2015 по 2017 годы, установил суд. Будучи партнерами в ООО «Сибирский транспортный союз», они включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах на транспортные услуги. Операций с юрлицами при этом на самом деле не было. Таким образом за три года они уклонились от уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей.