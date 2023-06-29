В Омске вынесли приговор главам «Сибирского транспортного союза», не платившим налоги

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
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Updated Сегодня, 04:12
В Куйбышевском районном суде рассмотрели уголовное дело учредителя и руководителя ООО «Сибирский транспортный союз» Александра Бакшеева и Дмитрия Брюханова. Их признали виновными в уклонении от уплаты налогов по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Преступные действия компания совершала в период с 2015 по 2017 годы, установил суд. Будучи партнерами в ООО «Сибирский транспортный союз», они включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах на транспортные услуги. Операций с юрлицами при этом на самом деле не было. Таким образом за три года они уклонились от уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей.
Суд учел мнение гособвинителя и назначил Бакшееву и Брюханову по два года лишения свободы каждому. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении. Кроме того, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, им запретили занимать управленческие должности в учреждениях и предприятиях всех видов и форм собственности. Ограничение будет действовать в течение двух лет. Бывшие предприниматели также должны возместить причиненный государству материальный ущерб.