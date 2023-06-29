Треть омичей не работает по своей специальности

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Исследователи hh.ru выяснили, как часто омичи выбирают работу по своей специальности, а также какие факторы влияют на смену сферы деятельности.
Опрос показал, что 47% опрошенных сейчас работают по своей специальности или ищут работу по ней же, а 5% хоть и не имеет опыта, но хотят работать по своей профессии. И лишь 11% омичей работают или в поиске работы в смежной области к той, по которой они обучались.
Оказалось, что оставшиеся 37% хотят работать не по своей специальности. Из них 19% предпочли сменить сферу деятельности, а 18% никогда не работали и не собираются работать в этом направлении.
Причины для отказа от работы по своей специальности были следующие: