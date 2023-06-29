Треть омичей не работает по своей специальности

Опрос показал, что 47% опрошенных сейчас работают по своей специальности или ищут работу по ней же, а 5% хоть и не имеет опыта, но хотят работать по своей профессии. И лишь 11% омичей работают или в поиске работы в смежной области к той, по которой они обучались.