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Треть омичей не работает по своей специальности

29 июня 2023, 11:09
Фото: Город55
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В основном из-за сложности в поиске работы и маленькой зарплаты.

Исследователи hh.ru выяснили, как часто омичи выбирают работу по своей специальности, а также какие факторы влияют на смену сферы деятельности.

Опрос показал, что 47% опрошенных сейчас работают по своей специальности или ищут работу по ней же, а 5% хоть и не имеет опыта, но хотят работать по своей профессии. И лишь 11% омичей работают или в поиске работы в смежной области к той, по которой они обучались.

Оказалось, что оставшиеся 37% хотят работать не по своей специальности. Из них 19% предпочли сменить сферу деятельности, а 18% никогда не работали и не собираются работать в этом направлении.

Причины для отказа от работы по своей специальности были следующие:

  • 36% — сложности в поиске работы по специальности;
  • 35% — маленькую зарплату;
  • 28% — смутные перспективы карьерного роста;
  • 26% — ответили «это не мое»;
  • 18% — плохие условия работы;
  • 12% — выгорели;
  • 10% — не видят возможности соблюдать баланс личной и рабочей жизни;
  • 9% — изначально не планировали работать по специальности;
  • 7% — пожаловались на высокий уровень конкуренции;
  • 5% — не получили признания;
  • 4% не готовы постоянно учиться, что является необходимым условием работы по специальности.
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