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Пешеход-универсал и рецептурщик. В Омске появились новые необычные вакансии

23 июня 2023, 05:13
Фото: Город55
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Стало известно, какие новые необычные вакансии появились в Омской области

Также в июне открыли вакансии авиакассира, тепличницы и засольщика мяса.

Исследователи hh.ru выделили самые необычные предложения о работе в июне. Оказалось, что в Омске ищут пешехода универсала, рецептурщика, металлографа, авиакассира, тепличницу и засольщика мяса.

Крупная кондитерская сеть ищет ответственного, аккуратного и исполнительного рецептурщика с зарплатой от 40 тысяч рублей. Работнику предстоит подбор и взвешивание компонентов по рецептуре, ручная загрузка сырья в промышленный миксер и соблюдение технологических процессов. Работодатель предоставляет соцпакет, доставку до места работы, программу адаптации и карьерный рост.

Работодатель предлагает пешеходу-универсалу официальное трудоустройство, гибкий график и зарплату от 36 тысяч рублей. Многозадачный специалист будет собирать актуальную информацию об омских заведениях, фотографировать городские объекты, оценивать сервис в качестве тайного покупателя и по необходимости практиковать прямые продажи.

Металлографу обещают официальное трудоустройство и зарплату от 40 тысяч рублей на руки. Будущий работник займется проведением металлографических исследований, определением ферритной фазы, приготовлением микрошлифов и многим другим. Кроме того, специалиста ждут бассейн, спортзал и столовая на предприятии.

Нутрициолог и сюрвейер. Омичам перечислили самые необычные открытые вакансии
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#Ксения Карагодина#Вакансии#Hh.ru#Исследования#Общество#Город#Работа#Работа в Омской области#Новости#Омск#Омская область
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