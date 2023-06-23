Пешеход-универсал и рецептурщик. В Омске появились новые необычные вакансии

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Исследователи hh.ru выделили самые необычные предложения о работе в июне. Оказалось, что в Омске ищут пешехода универсала, рецептурщика, металлографа, авиакассира, тепличницу и засольщика мяса.
Крупная кондитерская сеть ищет ответственного, аккуратного и исполнительного рецептурщика с зарплатой от 40 тысяч рублей. Работнику предстоит подбор и взвешивание компонентов по рецептуре, ручная загрузка сырья в промышленный миксер и соблюдение технологических процессов. Работодатель предоставляет соцпакет, доставку до места работы, программу адаптации и карьерный рост.
Работодатель предлагает пешеходу-универсалу официальное трудоустройство, гибкий график и зарплату от 36 тысяч рублей. Многозадачный специалист будет собирать актуальную информацию об омских заведениях, фотографировать городские объекты, оценивать сервис в качестве тайного покупателя и по необходимости практиковать прямые продажи.
Металлографу обещают официальное трудоустройство и зарплату от 40 тысяч рублей на руки. Будущий работник займется проведением металлографических исследований, определением ферритной фазы, приготовлением микрошлифов и многим другим. Кроме того, специалиста ждут бассейн, спортзал и столовая на предприятии.