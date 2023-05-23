В основном миллениалы и зумеры. Половина омичей призналась в нелюбви к корпоративам

Однако большинство (59%) понимают, что у людей могут быть разные обстоятельства и не встают никакую сторону. Чаще других корпоративы прогуливают работники до 34 лет (21%). А вот по уважительной причине чаще всего отсутствуют опрошенные в возрасте от 45 лет (37%). Кстати, женщины бывают на корпоративах чаще, чем мужчины (61% против 46%).