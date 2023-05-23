В основном миллениалы и зумеры. Половина омичей призналась в нелюбви к корпоративам

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В опросе сервиса по поиску работы SuperJob выяснилось, что 50% омичей не любят ходить на корпоративы. Кроме того, 13% опрошенных признались, что прогуляли мероприятие, 32% — пропустили по уважительной причине.
Также опрос показал, что все-таки 53% омичей ходили на последний корпоратив, организованный компанией.
«И прогульщиков, и не пришедших по уважительным причинам намного больше среди тех, кому корпоративные праздники не нравятся. 33% опрошенных скорее одобряют коллег, пропускающих корпоративы, а 9% — наоборот», — уточнили исследователи SuperJob.
Однако большинство (59%) понимают, что у людей могут быть разные обстоятельства и не встают никакую сторону. Чаще других корпоративы прогуливают работники до 34 лет (21%). А вот по уважительной причине чаще всего отсутствуют опрошенные в возрасте от 45 лет (37%). Кстати, женщины бывают на корпоративах чаще, чем мужчины (61% против 46%).