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Published Сегодня, 10:03

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В основном миллениалы и зумеры. Половина омичей призналась в нелюбви к корпоративам

23 мая 2023, 10:03
Фото: Город55
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Половина омичей заявили, что не любят корпоративы

Каждый второй омич не был на последнем корпоративе: каждый третий отсутствовал по уважительной причине, а 13% — прогуляли.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob выяснилось, что 50% омичей не любят ходить на корпоративы. Кроме того, 13% опрошенных признались, что прогуляли мероприятие, 32% — пропустили по уважительной причине.

Также опрос показал, что все-таки 53% омичей ходили на последний корпоратив, организованный компанией.

«И прогульщиков, и не пришедших по уважительным причинам намного больше среди тех, кому корпоративные праздники не нравятся. 33% опрошенных скорее одобряют коллег, пропускающих корпоративы, а 9% — наоборот», — уточнили исследователи SuperJob.

Однако большинство (59%) понимают, что у людей могут быть разные обстоятельства и не встают никакую сторону. Чаще других корпоративы прогуливают работники до 34 лет (21%). А вот по уважительной причине чаще всего отсутствуют опрошенные в возрасте от 45 лет (37%). Кстати, женщины бывают на корпоративах чаще, чем мужчины (61% против 46%).

Омичи стали реже бояться увольнений
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#Ксения Карагодина#Корпоратив#Работа#Исследования#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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