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Ушел из жизни омский фотограф и педагог Валерий Буйницкий

28 июня 2023, 06:30
Фото: 1MI
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Прощание пройдет сегодня, 28 июня, в 14:00 часов.

В Омске на 77-м году жизни скончался фотограф Валерий Буйницкий. Об этом сообщил его друг Евгений Нагибин.

«Добрый наставник, прекрасный педагог, талантливый фотограф. Человек умеющий заинтересовать фотографией, поэзией, историей. Многолетний участник православного лагеря „Преображение“, фотограф-друг митрополита Омского Феодосия. Педагог детской студии „Отражение“», — рассказал Евгений Нагибин.

Прощание пройдет сегодня, 28 июня, в 14:00 по адресу улица Перелета, 7а.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Валерия Николаевича.

#Евгений Игишев#Смерть#Похороны#Фотограф#Педагог#Общество#Омская область#Омск
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