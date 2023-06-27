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Омский суд отправил в СИЗО мужчину, организовавшего убийство своей жены

27 июня 2023, 05:11
Фото: Город55
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Его планам помешал киллер, решивший отказаться от убийства за 1,25 млн рублей.

В пресс-службе Куйбышевского районного суда сообщили, что 50-летнего обвиняемого в покушении на убийство, а также его пособника отправили на 2 месяца под арест в СИЗО.

Выяснилось, что 50-летний омич решился на убийство супруги, чтобы при разводе не делить с ней имущество. Для этого он обратился к своему 49-летнему знакомому, с которым они вместе работают и тот нашел для него киллера.

За убийство мужчина был готов заплатить 1,25 млн рублей. Вот только его планам помешал сам киллер. Мужчина решил отказаться от убийства женщины и рассказал обо всем в правоохранительные органы.

Обвиняемых задержали при инсценировке убийства. Киллер якобы отправил фото с подтверждением смерти супруги и заказчик перевел ему вознаграждение. Однако пока судебный акт в законную силу не вступил.

Киллер передумал. Омич заказал убийство жены ради совместно нажитого имущества
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