Омский суд отправил в СИЗО мужчину, организовавшего убийство своей жены

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В пресс-службе Куйбышевского районного суда сообщили, что 50-летнего обвиняемого в покушении на убийство, а также его пособника отправили на 2 месяца под арест в СИЗО.
Выяснилось, что 50-летний омич решился на убийство супруги, чтобы при разводе не делить с ней имущество. Для этого он обратился к своему 49-летнему знакомому, с которым они вместе работают и тот нашел для него киллера.
За убийство мужчина был готов заплатить 1,25 млн рублей. Вот только его планам помешал сам киллер. Мужчина решил отказаться от убийства женщины и рассказал обо всем в правоохранительные органы.
Обвиняемых задержали при инсценировке убийства. Киллер якобы отправил фото с подтверждением смерти супруги и заказчик перевел ему вознаграждение. Однако пока судебный акт в законную силу не вступил.