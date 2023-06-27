В департаменте архитектуры мэрии Омска назначили нового первого заместителя директора

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска назначили нового первого заместителя директора. С 27 июня 2023 года эту должность занимает Татьяна Фролова, сообщили в администрации города.
44-летняя чиновница с мая 2022 года по 26 июня 2023 года являлась советником мэра Омска. Ранее она также в течение 4 лет работала в региональной избирательной комиссии. До этого трудилась в департаменте имущественных отношений администрации города и занимала различные должности в комитете по управлению имуществом Омской области. Татьяна Фролова окончила ОмГАУ по специальности «Землеустройство» и прошла подготовку по программе «Эффективное управление организацией» в ОмГУ.
В начале мая в ведомстве сменился руководитель. Кресло директора департамента заняла Ирина Гаак. Экс-глава Светлана Рогова ушла с поста по собственному желанию.