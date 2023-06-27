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В департаменте архитектуры мэрии Омска назначили нового первого заместителя директора

27 июня 2023, 07:23
Фото: 1MI
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С 27 июня 2023 года эту должность занимает Татьяна Фролова.

В департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска назначили нового первого заместителя директора. С 27 июня 2023 года эту должность занимает Татьяна Фролова, сообщили в администрации города.

44-летняя чиновница с мая 2022 года по 26 июня 2023 года являлась советником мэра Омска. Ранее она также в течение 4 лет работала в региональной избирательной комиссии. До этого трудилась в департаменте имущественных отношений администрации города и занимала различные должности в комитете по управлению имуществом Омской области. Татьяна Фролова окончила ОмГАУ по специальности «Землеустройство» и прошла подготовку по программе «Эффективное управление организацией» в ОмГУ.

В начале мая в ведомстве сменился руководитель. Кресло директора департамента заняла Ирина Гаак. Экс-глава Светлана Рогова ушла с поста по собственному желанию.

Новым директором департамента архитектуры омской мэрии стала Ирина Гаак
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#Евгений Игишев#Омск#Департамент архитектуры#Департамент архитектуры и градостроительства#Чиновник#Мэрия#Мэрия Омска#Общество#Омская область
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