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Департамент архитектуры и градостроительства

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2024
В омском микрорайоне Биофабрика сдали 11-этажную новостройку
Застройщиком дома выступило ООО Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон «Северное».
24 октября, 12:00
В Омске на территории военных складов на Маркса снесли 28 строений
10 июня, 10:22
Очередной самострой? В Омске на Красном Пути без разрешения возвели здание
Земля предназначена для коммунального обслуживания.
9 апреля, 08:16
Директор департамента архитектуры и градостроительства Ирина Гаак ушла в декрет
Ирина Гаак рассказала о скором пополнении в семье в своих соцсетях и поблагодарила коллег за поддержку и сотрудничество на профессиональном пути.
8 апреля, 13:56
Новая коробка. На омском Левобережье построят очередной склад
Предполагается, что это хозяйственное здание появится на окраине Кировского округа.
23 февраля, 05:35
Мэрия Омска ищет начальника управления по ремонту дорог. Какая зарплата его ждет
24 января, 09:48
2023
В Омске возле G-Drive Арены сдали 17-этажный дом на 329 квартир
14 октября 2023, 08:41
Зарплата до 67 тысяч. В Омске ищут замдиректора департамента городского хозяйства
12 сентября 2023, 08:06
Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской
15 августа 2023, 06:22
362 квартиры и 20 тысяч «квадратов». В Омске построят новый семнадцатиэтажный дом
Новостройка появится на улице Успешной рядом с улицей Завертяева.
11 июля 2023, 12:41
В Омске появится новый жилой микрорайон в районе улицы 21-й Амурской
Здесь планируют построить 19 девятиэтажек и 3 семнадцатиэтажки на 4094 квартиры.
28 июня 2023, 02:42
В департаменте архитектуры мэрии Омска назначили нового первого заместителя директора
С 27 июня 2023 года эту должность занимает Татьяна Фролова.
27 июня 2023, 07:23

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