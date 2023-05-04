Новым директором департамента архитектуры омской мэрии стала Ирина Гаак

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Накануне Город55 сообщал, что департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии остался без руководителя. Светлана Рогова ушла с поста директора департамента по собственному желанию. Теперь же стало известно, что новым главой станет Ирина Гаак, занимавшая ранее должность первого заместителя в депархитектуры.
Официального назначения пока не было и на сайте городской администрации информацию не обновляли. Однако в одном из проектов постановлений Ирина Гаак уже упоминается как «директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска».
Вместо ушедшей Роговой Ирину Гаак включили в состав городского архитектурно-градостроительного совета и художественно-экспертного совета при омском мэре. В последнем теперь также будет заседать и недавно назначенный главным архитектором города и заместителем директора депарха Роман Воробьев.