Жильцов загоревшегося дома на улице Волгоградская в Омске разместили в школе

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Во время пожара в доме на Волгоградской эвакуированных жильцов временно разместили в школе №47 на улице Ватутина. Об этом Городу55 сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
По информации ведомства, в дом уже сегодня смогут вернуться жильцы, однако им придется подождать полной ликвидации пожара.
«Пожарно-спасательные подразделения проводят тушение пожара и спасение людей. Только после полной ликвидации пожара люди смогут вернуться в квартиры», — сообщили Городу55 в ведомстве.
Тем временем на место уже выехал заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов. Ситуация с пожаром стоит на контроле надзорного ведомства.
Напомним, пожар случился утром во вторник, 27 июня, на балконе 5 этажа на улице Волгоградская. Площадь пожара составила 1 800 кв. м, из здания самостоятельно вышли 43 человека, еще 27 человека, в том числе 8 детей, спасены пожарно-спасательными подразделениями. Пострадавших в пожаре нет.