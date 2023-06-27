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Жильцов загоревшегося дома на улице Волгоградская в Омске разместили в школе

27 июня 2023, 08:50
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
После эвакуации омичей отправили в здание школы поблизости.

Во время пожара в доме на Волгоградской эвакуированных жильцов временно разместили в школе №47 на улице Ватутина. Об этом Городу55 сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

По информации ведомства, в дом уже сегодня смогут вернуться жильцы, однако им придется подождать полной ликвидации пожара.

«Пожарно-спасательные подразделения проводят тушение пожара и спасение людей. Только после полной ликвидации пожара люди смогут вернуться в квартиры», — сообщили Городу55 в ведомстве.

Тем временем на место уже выехал заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов. Ситуация с пожаром стоит на контроле надзорного ведомства.

Напомним, пожар случился утром во вторник, 27 июня, на балконе 5 этажа на улице Волгоградская. Площадь пожара составила 1 800 кв. м, из здания самостоятельно вышли 43 человека, еще 27 человека, в том числе 8 детей, спасены пожарно-спасательными подразделениями. Пострадавших в пожаре нет.

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#Ольга Акамова#Спасатели#Пожар в доме на Волгоградской
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